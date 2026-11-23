23.11.2026 16:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 73

Романтичната комедия с драматични елементи „Трудни за обичане“ ще гостува в Сливен на 10 декември 2026 г. от 19:00 часа в зала „Зора“.

В постановката участват Мария Сапунджиева, Ангел Калев, Адриана Димова и Светослав Славчев. Спектакълът е по пиесата на Л. Герш „Пеперудите са свободни“, а режисурата и сценографията са дело на Светослав Славчев.

Продукцията е на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово и разказва историята на младия Дон Бакър, който трудно се справя сам с живота. Срещата му с ексцентричната Жил Тънър го изправя пред избор между несигурността на една нова връзка и сигурността, която му предлага неговата влиятелна и властна майка.

Спектакълът поставя въпроси за любовта, самостоятелността и избора между това да живееш пълноценно или просто да съществуваш.

Продължителността на представлението е 1 час и 20 минути.

Билети се продават в книжарница „Видар“ до ПМГ „Добри Чинтулов“ в Сливен, както и онлайн чрез Entase. Касата работи от 10:00 до 18:00 часа, а в събота от 10:00 до 14:00 часа. Допълнителна информация може да бъде получена на телефони 0884 044 215 и 0898 293 951.