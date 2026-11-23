23.11.2026 16:33 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 73

С поредица от призови класирания и впечатляващо представяне се завърнаха младите състезателки от Сливен, участвали в Държавния турнир по спортна акробатика „Млад акробат“, проведен в Кранево.

Момичетата демонстрираха талант, спортен дух, упоритост и отлична подготовка, като се наредиха сред най-добрите в своите възрастови групи.

Златното отличие спечели Елиз Иванова от 6.а клас на Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, която заедно със своите партньорки Мила и Пресиана завоюва първото място във възрастовата група от 8 до 16 години.

Бронзови медали спечелиха Мария Георгиева и Ренета Илиева от 6.а клас, заедно с партньорката си Мария Димитрова. Те се класираха на трето място във възрастовата група от 8 до 14 години.

Отлично представяне записаха и Марияна Зарова и Ралица Димитрова. Въпреки че са новосформирана двойка, двете показаха добра подготовка и спечелиха престижното пето място сред 14 двойки във възрастовата група от 8 до 14 години. Треньор и хореограф на състезателките е Мария Караманова.

С бронзови медали се окичиха и Мелисса Алиева, Марина Маринова и Никол Георгиева, които достойно представиха Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“ – Сливен. Мелисса Алиева и Никол Георгиева са възпитанички на Спортно училище „Димитър Рохов“.

Успехите на младите спортистки са резултат от много труд, постоянство, талант и всеотдайност от страна на състезателките и техните треньори.

Поздравления за всички момичета и техните наставници! Постиженията им са пореден повод за гордост за Сливен и доказателство, че градът ни продължава да развива млади спортни таланти.

Пожелаваме им още много медали, нови върхове и бъдещи успехи!