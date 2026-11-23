23.11.2026 16:55 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 55

Голям международен успех записа състезателят на клуб СА "БИОКОМ" Сливен Самуил Димитров и възпитаник на Спортно училище "Димитър Рохов", който завоюва бронзов медал на Европейската купа по джудо в Солун, Гърция.

В изключително оспорвана конкуренция от 57 състезатели Самуил демонстрира отлична подготовка, силен характер и непримирим борбен дух. По пътя към почетната стълбичка той постигна шест победи и допусна само една загуба.

Впечатляващо е, че младият джудист надделя над съперници от Гърция, Израел, Сърбия, Румъния, Косово и Австралия, доказвайки, че може успешно да се конкурира на международната сцена.

Бронзовото отличие е заслужено признание за труда, постоянството и всеотдайността на Самуил, както и повод за гордост за неговия клуб и спортната общественост в Сливен.

Поздравления за Самуил Димитров и треньорите на СА "БИОКОМ" Сливен! Пожелаваме му още много победи, медали и покорени върхове на международния татами!