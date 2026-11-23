23.11.2026 17:00 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 57

Сливен отново се утвърди като един от центровете на българското джудо, след като спортна зала „Васил Левски“ бе домакин на второто издание на международния турнир „Blue Stones Cup“ („Сините камъни къп“). В надпреварата се включиха 412 състезатели от 31 клуба от България, Азербайджан, Египет, Северна Македония и Турция, които премериха сили в пет възрастови групи.

Големият победител в комплексното класиране стана сливенският клуб „Хаджи Димитър – 2006“, който за втора поредна година завоюва първото място. Състезателите на клуба спечелиха впечатляващите 47 медала – 15 златни, 10 сребърни и 22 бронзови отличия. Резултат, който е доказателство за постоянството, добрата подготовка и силната школа на клуба.

Отлично представяне записаха и домакините от СА "Биоком" Сливен, които се наредиха на второ място в комплексното класиране с общо 50 медала – 13 златни, 17 сребърни и 20 бронзови. Третата позиция зае египетският клуб „Нюгиза“ с актив от 4 златни, 2 сребърни и 6 бронзови медала.

В отделните възрастови групи също имаше сериозна конкуренция и оспорвани двубои. При 12-годишните първото място спечели отборът на ЦСКА, а при 15-годишните триумфира съставът на „Хаджи Димитър – 2006“.

Особено радващо е представянето на младите сливенски състезатели, сред които има и много ученици на Спортно училище „Димитър Рохов“. Те отново показаха, че съчетанието между талант, дисциплина, постоянство и всеотдайност води до заслужени спортни успехи.

В турнира се включиха състезатели от различни възрасти, като на татамито бяха демонстрирани борбеност, спортсменство и силен състезателен дух. За младите джудисти надпреварата бе не само възможност за спечелване на отличия, но и ценен опит в срещите с противници от различни държави.

Успешното провеждане на „Blue Stones Cup“ е поредно доказателство за добрите традиции на Сливен в джудото и за усилията на местните клубове да развиват младите спортни таланти.

Поздравления за всички състезатели, треньори и организатори, които превърнаха турнира в истински спортен празник!

Сливен има с какво да се гордее – не само с медалите, но и с младите хора, които достойно представят града ни на татамито!