23.11.2026 17:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 47 минути | 66

РДПБЗН – Сливен, ОДМВР – Сливен, ЦСМП – Сливен и ОС на БЧК – Сливен обединяват усилия в съвместната социално-превантивна инициатива „На смяна с послание“.

През месец декември представители на четирите структури ще посетят граждани в домовете им, за да отправят лично празнично послание, да споделят полезни съвети за безопасност и да създадат едно различно, положително преживяване.

Какво би станало, ако представители на службите почукат на вратата ви не по спешен сигнал, а за да ви отправят лично послание?

Как да се включите и кой може да участва?

Всеки гражданин, независимо от възрастта, който живее в град Сливен. Посещенията ще бъдат само в рамките на града, за да се запази готовността на службите за своевременна реакция при възникване на спешна ситуация.

Къде и кога?

До 29 ноември оставете лист с име и фамилия, адрес и телефон за контакт в специално обозначената кутия в РСПБЗН – Сливен. Можете да включите и свои близки, като за всеки човек се допуска само една кандидатура.

На 30 ноември публичен жребий ще определи по трима граждани за всяка участваща институция или организация.

През декември избраните граждани ще бъдат потърсени по телефона, за да се уговорят удобни дата и час за лично посещение в техния дом.

За участието не се изисква нищо повече от желание да станете част от инициативата и да споделите една необичайна среща с хората, чиято професия е да помагат.

Приканваме жителите на град Сливен – деца, родители, баби и дядовци, млади и възрастни – да се включат! Особено ценна може да бъде тази среща за хората, които живеят сами и за които личното внимание има особено значение.

Нека този декември се срещнем, не заради възникнала опасност, а заради доверието, човешкото отношение и общата ни грижа за безопасността!