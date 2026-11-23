23.11.2026 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 66

Здравни медиатори от община Сливен получиха признание за своята работа по време на 18-ата национална обучителна среща в София, преминала под мотото „Инициатива за здраве и профилактика“.

Община Сливен организира обществено обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински заем в размер до 7,7 млн. евро. Целта е гражданите да се запознаят с предложението и да представят своите мнения и препоръки.

Библиотека „Зора“ кани на 1 декември от 17:30 часа жителите и гостите на Сливен на представянето на книгата „Пътят от Каракол“ на Ивайло Дончев.

В дните от 20 до 23 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Нови тематични туристически маршрути, партньорства с културни институции и бизнеса, както и практически умения за използване на изкуствения интелект бяха сред основните акценти на конференцията TravelX – Urban Experiences 2026.

Единайсетокласничката Деница Георгиева от Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен спечели първото място в конкурса за изработване на плакат на новия спектакъл „Болен здрав носи“ на Държавния куклен театър – Сливен.

Драматично-кукленият театър „Иван Димов“ – Хасково гостува в Сливен на 21 ноември със спектакъла „Две калинки“.

Пет златни медала и общо осем отличия спечелиха „Смелите делфини“ от Сливен на турнир по адаптирано плуване, организиран от Националната спортна академия „Васил Левски“.