23.11.2026 20:00 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 0

На 21 ноември Сливен беше домакин на третото издание на TravelX - Urban Experiences - форум, посветен на бъдещето на градския туризъм и развитието на по-конкурентоспособни, свързани и устойчиви дестинации.

Събитието бе организирано съвместно от Община Сливен, Регионален исторически музей – Сливен, URBO Studio и Digital4 Business Network.

Директорът на РИМ "Д-р Симеон Табаков" - Сливен, доц. д-р Николай Сираков, се включи в дискусията “Културен код на града - наследство, преживявания и събития”.

В рамките на шест тематични панела бяха поставени на фокус ключови теми за сектора - стратегическото управление на дестинациите, партньорството между публичния и частния сектор, ролята на културата и събитията, създаването и пакетирането на туристически продукти, развитието на настаняването, гастрономията и винения туризъм, както и все по-значимото място на технологиите и изкуствения интелект.

Форумът завърши с бизнес коктейл, който даде допълнителни възможности за професионални контакти и развитие на нови партньорства.