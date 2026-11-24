24.11.2026 08:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 60

Сигурността в Черно море и модернизацията на Българските въоръжени сили бяха сред акцентите в разговора на премиера Радев с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър

Завръщането на НАТО към основната му мисия да гарантира сигурността на страните членки е от ключово значение за стабилността в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Матю Уитакър, постоянен представител на САЩ в НАТО. В разговора в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Румен Радев подчерта последователните усилия на България да укрепва и развива отбранителните си способности и да допринася за гарантирането на сигурността в региона в условията на финансови ограничения. Това е ангажимент на правителството както към сигурността на българските граждани, така и към общата сигурност на нашите съюзници, посочи министър-председателят.

Във фокуса на срещата беше също така сигурността в Черно море и значението на свободното корабоплаване в региона. Обсъдена бе и темата за модернизацията на Българските въоръжени сили и същественият принос на САЩ в тази насока. Премиерът Румен Радев изтъкна необходимостта от засилване на индустриалното сътрудничество и обмяната на опит между България и САЩ в процеса на модернизация и придобиване на нова отбранителна техника от Българската армия.