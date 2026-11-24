№ Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
2097791 16.9.2026 30.11.2026 1 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално
2100146 28.9.2026 30.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно
2100609 29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
2100599 29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
2100685 29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
2100693 29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно
2101422 1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
2102079 2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
2102390 5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
2102394 5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно
2103436 8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно
2103602 9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
2103605 9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
2106252 21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
2107835 26.10.2026 26.11.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
2110286 2.11.2026 29.12.2026 1 ГОТВАЧ,БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
2110328 2.11.2026 29.12.2026 1 ХОСТЕСА СЛИВЕН средно
2110352 2.11.2026 29.12.2026 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
2111408 3.11.2026 29.12.2026 1 ШИВАЧ ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно
2112278 5.11.2026 7.12.2026 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
2112971 9.11.2026 9.12.2026 1 МИЯЧ НА КОЛИ СЛИВЕН средно
2112726 9.11.2026 30.11.2026 1 СОРТИРОВАЧ СЛИВЕН средно
2113076 10.11.2026 29.12.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОБИНИРАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно
2113079 10.11.2026 29.12.2026 2 РАБОТНИК РАЗВЛАЧВАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно
2113081 10.11.2026 29.12.2026 2 БАЛИРОВАЧ, ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
2114654 24.11.2026 24.11.2026 3 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
2116618 1.12.2026 26.11.2026 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЛИВЕН висше
2116637 1.12.2026 25.11.2026 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЛИВЕН средно
2116869 23.11.2026 28.12.2026 1 ШОФЬОР,КУРИЕР СЛИВЕН средно
2116960 26.11.2026 25.11.2026 1 УЧИТЕЛ ЦОД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше