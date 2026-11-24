24.11.2026 08:47 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 66

В периода от 7 до 11 декември 2026 г. МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ ще проведе „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза. Инициативата е част от Националната програма за превенция на туберкулозата в Република България 2026–2030 г. и има за цел ранното откриване на заболяването и повишаването на обществената информираност за неговата профилактика, диагностика и лечение.

В рамките на кампанията ще се извършва безплатен скрининг за риск от туберкулоза. Прегледите ще се провеждат в приемния кабинет на фтизиатричния сектор на Отделението по пневмология и фтизиатрия, на ул. „Сергей Румянцев“ № 2, до Отделението по инфекциозни болести.

Всеки желаещ ще може да попълни анкетна карта за оценка на риска, а при необходимост ще бъде консултиран от лекар и ще му бъдат назначени прегледи и допълнителни изследвания.

„Седмицата на отворените врати“ е възможност хората да обърнат внимание на своето здраве, да получат професионална консултация и при съмнение за инфекция да предприемат своевременни действия.

По време на кампанията се провеждат информационни дейности, тематични беседи и обучения, насочени към различни възрастови групи, включително младежи и млади хора. Разясняват се факторите за развитие и разпространение на туберкулозата, значението на ранната диагностика и лечението, както и здравните и социалните последици от заболяването.

Туберкулозата е предотвратимо и лечимо заболяване, но ранното откриване е ключово за успешното лечение и ограничаването на разпространението на инфекцията.