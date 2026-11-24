24.11.2026 10:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 63

На 23 ноември в село Питово беше открита изложба на художника Руси Куртлаков под мотото „Цветовете, които разказват за нашата земя, за хората и за живота“.

Събитието беше организирано от Народно читалище „Гео Милев – 1929“ и събра жители и гости, които се запознаха с част от творчеството на автора.

Сред присъстващите беше кметът на община Нова Загора Галя Захариева, която поздрави Руси Куртлаков и отбеляза приноса му към изобразителното изкуство и културния живот.

Художникът е роден през 1946 г. в село Межда, Ямболско. Макар да завършва Висшия машинно-електротехнически институт във Варна, интересът му към рисуването се проявява още в ранна възраст и постепенно се превръща в трайна част от професионалния му път.

Куртлаков е член на Съюза на българските художници и от 1978 г. участва в изложбите на Дружеството на бургаските художници. През годините е представял свои творби в Бургас, Ямбол, Несебър, София и Жеравна, както и на национални и международни художествени форуми.

В творчеството му присъстват пейзажи, натюрморти и графични произведения, вдъхновени от българската природа, архитектурата на Жеравна и Копривщица, селския бит и морските гледки.

Руси Куртлаков е познат и с обществената, колекционерската и дарителската си дейност. Създадената от него галерия „Бургас“ в продължение на години дава възможност за изява на различни поколения художници. За своя принос той е удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Бургас и с отличието „Личност на Бургаска област“ за 2021 г.

Изложбата в Питово дава възможност на местната публика да се срещне с творчеството на автор, посветил значителна част от живота си на изкуството и неговото популяризиране.