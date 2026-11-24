24.11.2026 10:27 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 45 минути | 52

С почетни знаци и грамоти Община Сливен отличи медицински работници, полицаи и пожарникари, участвали в спасителната акция след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г. Церемонията се състоя на 23 ноември в зала „Зора“ по инициатива на кмета Стефан Радев.

В знак на признателност за професионализма, всеотдайността, бързата реакция и човешката съпричастност с плакети бяха отличени пет институции – Районната служба „Противопожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Сливен, Центърът за спешна медицинска помощ – Сливен, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен и МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия – София. Почетните знаци бяха връчени от кмета Стефан Радев. Той удостои с грамоти и 160 служители, участвали в спасителните действия -

пожарна безопасност – 12 души, ОДМВР – Сливен – 9, ЦСМП – Сливен – 14, медицински хеликоптер – 4 души, МБАЛ към ВМА – 27 и МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – 94.

„Бързо се пренасочва вниманието на хората, затова е важно в такива моменти да изкажем благодарност, за да помним дни като 10 ноември. Благодаря на всички хора, които бяха на първа линия в този ден – на екипите на линейките, които влизаха в мъглата, без да знаят какво ги очаква, на полицаите и пожарникарите, които бяха първи в хаоса, на лекарите и медицинските сестри от нашите болници, към които бяха отправени всички наши надежди“, каза кметът Стефан Радев.

Той подчерта, че това са тихите герои на ежедневието – хора, които срещаме по улиците, но в момент на тежко изпитание се превръщат в опора и надежда за десетки пострадали и техните близки.

„Когато цялата държава беше притихнала в ужас, това бяха хората, на които разчитахме. Една общност се познава по бързината, с която оказва помощ, и по хората, които не питат дали това е тяхната работа. Това е нашият град, нашият Сливен, нашите хора“, заяви Радев и изрази благодарност към всички, които са изпълнили своя дълг в онзи тежък ден.

В церемонията бяха отличени пожарникари и спасители, полицейски служители, екипи на Центъра за спешна медицинска помощ, медицинският екип на хеликоптера, както и лекари, медицински сестри, лаборанти, санитари и шофьори от двете сливенски болници, участвали в оказването на помощ на пострадалите.

Събитието бе съпроводено от музикални изпълнения на симфоничен квартет, Смесен хор „Добри Чинтулов“ и младата изпълнителка Добромира Стоянова.

Тежката катастрофа на 10 ноември на автомагистрала „Тракия“ отне 13 човешки живота и остави десетки пострадали. Трагедията напомни за необходимостта от отговорност, внимание и дисциплина на пътя, както и за значението на своевременната, координирана и професионална реакция, когато човешкият живот е в опасност.

СПИСЪК НА ОТЛИЧЕНИТЕ:

Медицински работници, полицаи и пожарникари, участвали в спасителната акция след верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10.11.2026 г.

Церемония по награждаване – 23 ноември 2026 г., НЧ „Зора – 1860“, гр. Сливен

I. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен

Младши инспектор Иван Георгиев Темелков – старши пожарникар

Младши инспектор Живко Митев Тодоров – водач на специален автомобил, той и пожарникар

Младши инспектор Тодор Панайотов Жеков – водач на специален автомобил, той и пожарникар

Младши инспектор Иван Пенчев Петров – водач на специален автомобил, той и пожарникар

Младши инспектор Радостин Железчев Райнов – старши пожарникар

Младши инспектор Красимир Георгиев Танчев – водач на специален автомобил

Младши експерт Стоян Георгиев Велев – командир на екип

Младши инспектор Пламен Диянов Велчев – старши пожарникар

Младши инспектор Сава Стоянов Първанов – водач на специален автомобил, той и пожарникар

Младши експерт Иван Ненчев Иванов – командир на екип

Младши инспектор Тодор Гошев Алексиев – водач на специален автомобил, той и пожарникар

Младши инспектор Банчо Банчев Събев – водач на специален автомобил, той и пожарникар

II. Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Сливен

Главен инспектор Илиян Николаев Николов – началник сектор „Пътна полиция“

Инспектор Драгомир Стоянов Караджов – полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“

Инспектор Росен Николаев Йорданов – полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“

Инспектор Михаил Игнатов Игнатов – полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“

Автоконтрольор Николай Атанасов Загоров

Младши автоконтрольор Мирослав Дяков Янков

Младши полицейски инспектор Маргарит Николаев Андонов – Участък „Запад“ на Районно управление – Сливен

Младши полицейски инспектор Илиян Стоянов Илиев – Участък „Запад“ на Районно управление – Сливен

Полицейски инспектор Николай Георгиев Колев – Участък „Запад“ на Районно управление – Сливен

III. Център за спешна медицинска помощ – Сливен

Д-р Евгени Тенчев

Медицинска сестра Веселина Стоянова

Йордан Йорданов – шофьор

Медицински фелдшер Пепа Андреева

Иван Сапунджиев – шофьор

Медицински фелдшер Наталия Стефанова

Николай Кесерджиев – шофьор

Медицинска сестра Анна Кирилова

Иван Иванов – шофьор

Д-р Теодора Янакиева

Медицинска сестра Йонка Тонева

Данаил Иванов – шофьор

Медицинска сестра Марийка Русинова – дежурен диспечер в координационната централа

Петко Маслинков – шофьор

IV. Екип на медицинския хеликоптер

Д-р Мартин Младенов

Д-р Йордан Янкушев

Медицинска сестра Красимира Джукелова

Христо Велев

V. МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия – София

Д-р Валери Вълчев – заместник-началник по лечебната дейност и началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Миглена Василева Вълчева – лекар в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Коста Къчев – лекар в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Богдан Сотиров – заместник-началник по административната дейност и началник на отделение по ортопедия и травматология

Д-р Светлозар Савов – лекар в отделение по ортопедия и травматология

Д-р Абдуллах Тахсин – лекар в отделение по ортопедия и травматология

Д-р Григор Велков – началник на отделение по хирургия

Д-р Трифон Калев – началник на отделение „Образна диагностика“

Д-р Данчо Николов – лекар в отделение „Образна диагностика“

Медицинска сестра Желязка Вълчанска – старша медицинска сестра в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Нина Камаринчева – медицинска сестра в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Ваня Минчева – медицинска сестра в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Марияна Димова – медицинска сестра в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Божидара Иванова – медицинска сестра в отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Яница Симеонова – медицинска сестра в хирургия

Медицинска сестра Силвия Кисьова – медицинска сестра в хирургия

Медицинска сестра Златина Дончева – медицинска сестра в хирургия

Медицинска сестра Петя Тенева – медицинска сестра в хирургия

Медицинска сестра Атанаска Моллова-Костадинова – медицинска сестра в отделение по ортопедия и травматология

Медицинска сестра Ренета Петкова – главна медицинска сестра

Виктория Василева – лаборант в клинична лаборатория

Силвия Цветилова – лаборант в клинична лаборатория

Светлана Асенова – рентгенов лаборант

Станимир Стоянов – рентгенов лаборант

Галина Стойкова – рентгенов лаборант

Иван Шопов – шофьор на линейка

Деньо Колев – шофьор на линейка

VI. МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен

Списъкът е възпроизведен по предоставения от лечебното заведение документ (3 страници). Длъжностите и отделенията са запазени според изписването в източника.

Д-р Мариета Божидарова Йорданова – Мултипрофилно спешно отделение

Д-р Тодор Иванов Суянков – Мултипрофилно спешно отделение

Д-р Тереза Георгиева Георгиева – Мултипрофилно спешно отделение

Д-р Азим Арифов Азимов – Мултипрофилно спешно отделение

Д-р Никола Живков Арнаудов – Отделение по кардиология

Д-р Жени Николева Колева – Отделение по кожни и венерически болести

Д-р Стефани Димитрова Костова – Отделение по кожни и венерически болести

Д-р Станимир Николаев Коларов – Отделение по хирургия

Д-р Ангел Ангелов Ангелов – Отделение по хирургия

Д-р Георги Иванов Димитров – Отделение по хирургия

Д-р Емил Минчев Руменов – Отделение по хирургия

Д-р Иван Димитров Терзиев – Отделение по хирургия

Д-р Константин Димитров Димитров – Отделение по хирургия

Д-р Павлин Йорданов Павлов – Отделение по хирургия

Д-р Николаос Кефефериас – Отделение по хирургия

Д-р Атанас Михайлов Янкабаков – Отделение по неврохирургия

Д-р Йордан Йорданов Йорданов – Отделение по неврохирургия

Д-р Юлия Янкова Бянкова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Кирил Славчев Славов – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Саша Стефанова Йорданова-Вълкова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Христо Тодоров Василев – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Диана Георгиева Воротинцева – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Стоян Димитров Митков – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Иван Шерев Узунов – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Трифон Величков Великов – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Яница Руманецова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Мартин Валентинов Лазаров – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов – Отделение по ортопедия и травматология

Д-р Иван Николов Федин – Отделение по ортопедия и травматология

Д-р Владимир Любомиров Гецов – Отделение по ортопедия и травматология

Д-р Павлина Величкова Щилиянова – Отделение по трансфузионна хематология

Мария Александрова Райфилова-Андонова – биолог, Отделение по трансфузионна хематология

Медицинска сестра Диляна Енчева Митева – Мултипрофилно спешно отделение

Медицинска сестра Данка Маринова Колева – Мултипрофилно спешно отделение

Медицинска сестра Йовка Пеева Маринова – Мултипрофилно спешно отделение

Димитрина Димитрова Харакчиева – оператор въвеждане на данни, Мултипрофилно спешно отделение

Старша медицинска сестра Пепа Илиева Иванова – Мултипрофилно спешно отделение

Акушерка Николина Николова Богданова – Мултипрофилно спешно отделение

Медицинска сестра Дуранджа Ибрям Миткова – Отделение по ортопедия и травматология

Медицинска сестра Ануша Ангелова Дичева – Отделение по ортопедия и травматология

Медицинска сестра Маргарита Валентинова Устабашиева – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Пламена Симеонова Стоянова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Виолета Пенева Казакова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Пепа Йорданова Солдатева – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Соня Ганчева Андонова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Ивелина Антончева Костова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Хюлия Ахмедова Маджарова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Станела Стоянова Тодорова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Елена Драганова Райчева – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Медицинска сестра Валентина Василева Вълкова-Цонкова – Отделение по хирургия

Медицинска сестра Евгения Георгиева Драгиева-Начева – Отделение по хирургия

Медицинска сестра Карамфилка Георгиева Петрова – Отделение по хирургия

Медицинска сестра Наталия Йонова Казакова – Отделение по хирургия

Медицинска сестра Фатме Халилова Гюдюлова – Отделение по хирургия

Старша медицинска сестра Николина Петрова Русева – Отделение по трансфузионна хематология

Медицинска сестра Станка Йорданова Андонова – Отделение по трансфузионна хематология

Медицинска сестра Митка Атанасова Иванова – Отделение по трансфузионна хематология

Медицинска сестра Живка Стоянова Минчева – Отделение по трансфузионна хематология

Медицинска сестра Юра Кузманова Тенева – Отделение по трансфузионна хематология

Тошка Костова Мутагфчиева – медицински лаборант, Отделение по трансфузионна хематология

Димитър Пейчев Пеев – фелдшер, Отделение по трансфузионна хематология

Старша медицинска сестра Радка Младенова Тенчева – Отделение по неврохирургия

Медицинска сестра Цвета Тодорова Иванова – Отделение по неврохирургия

Медицинска сестра Ненка Станчева Георгиева – Отделение по вътрешни болести

Медицинска сестра Пенка Михалчева Кондева-Тодорова – Отделение по вътрешни болести

Медицинска сестра Светла Николева Ценова – Отделение по очни болести

Санитар Атанас Василев Георгиев – Мултипрофилно спешно отделение

Санитар Веселин Симеонов Петков – Мултипрофилно спешно отделение

Санитар Нели Димитрова Панайотова – Мултипрофилно спешно отделение

Санитар Таня Георгиева Петрова – Мултипрофилно спешно отделение

Санитар Тошка Петрова Стоева – Отделение по вътрешни болести

Санитар Сребра Атанасова Марулова – Отделение по вътрешни болести

Санитар Елена Иванова Стоянова – Отделение по неврохирургия

Санитар Пенка Стоянова Димитрова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Санитар Красимира Петкова Колева-Добрева – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Санитар Ваня Тодорова Димитрова – Отделение по хирургия

Санитар Вероника Колева Христакчиева – Отделение по хирургия

Санитар Севда Хасанова Османова – Отделение по хирургия

Санитар Стойка Костадинова Савова – Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Санитар Денка Павлова Иванова – Отделение по ортопедия и травматология

Санитар Иванка Живкова Атанасова – Отделение по трансфузионна хематология

Санитар Светла Атанасова Стоянова – Отделение по трансфузионна хематология

Иванка Стефанова Тенева – Мултипрофилно спешно отделение, регистратура

Десислава Лечкова Димитрова – Мултипрофилно спешно отделение, регистратура

Д-р Димитър Василев Ганргидов – Отделение по лицево-челюстна хирургия

Санитар Петя Маринова Маркова – Кабинети за функционална диагностика

Мария Иванова Панайотова – медицински лаборант, Кабинети за функционална диагностика

Евгения Стайкова Костова – старши рентгенов лаборант, Отделение по образна диагностика

Д-р Габриела Красенова Василева – Отделение по образна диагностика

Цветелина Иванова Костова – рентгенов лаборант, Отделение по образна диагностика

Десислава Димитрова Паскова – рентгенов лаборант, Отделение по образна диагностика

Христин Красимиров Андонов – рентгенов лаборант, Отделение по образна диагностика

Веселина Костова Гривова – рентгенов лаборант, Отделение по образна диагностика

Санитар Галя Димитрова Иванова – Отделение по образна диагностика

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