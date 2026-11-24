24.11.2026 10:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 37 минути | 50

Котел ще бъде последната спирка от концертната обиколка на група „Посткард“ (Postcard), посветена на втория ѝ албум „Next Steps“.

Концертът ще се състои на 27 ноември от 18:00 часа в залата на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Котел.

На сцената ще излязат Неделчо Нинов – тромбон, Ралица Тонева – алт саксофон, Вилизар Гичев – китара, Христо Минчев – контрабас, и Теодор Тошков – барабани.

Публиката ще има възможност да чуе авторска музика от формацията, а с изявата в Котел музикантите ще поставят финал на турнето, с което представят новия си албум.

Вратите на залата ще бъдат отворени в 17:30 часа, а входът за концерта е свободен.

Събитието се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.