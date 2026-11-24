Община Котел беше представена на TravelX Conference – Urban Experiences в Сливен от заместник-кмета Румен Стоилов. Форумът събра представители на общини, туристическия сектор, културни и образователни институции и технологични компании.
Стоилов се включи в дискусията „Стратегии, управление и партньорства за изграждане на туристическа дестинация“, в която бяха обсъдени възможностите за съвместна работа между общините и за създаване на общ регионален туристически продукт.
Котел беше посочен сред общините с потенциал да участват в регионална дестинация за целогодишен туризъм заедно със Сливен, Бургас, Ямбол, Казанлък, Тунджа и Стралджа.
Сред основните теми на форума бяха транспортната свързаност, общите туристически маршрути и пакети, както и по-тясното партньорство между местната власт, културните институции и бизнеса.
Специално внимание беше отделено на културно-историческото наследство, местните традиции, събитията и гастрономията като възможности за привличане на повече посетители в региона.
Участниците разгледаха и приложението на изкуствения интелект в туризма, включително при разработването на маршрути, създаването на съдържание и комуникацията с туристите.
TravelX Conference – Urban Experiences се проведе в зала „Сливен“ и беше организирана от Община Сливен, Регионален исторически музей – Сливен, URBO Studio и Digital4 Business Network.