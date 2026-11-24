24.11.2026 10:45 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 27 минути | 43

94 служители на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, бяха отличени за професионализма, всеотдайността и отговорността си при оказването на медицинска помощ на пострадалите от тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г.

Отличията бяха връчени на официална церемония на 23 ноември в зала „Зора“ в Сливен. Инициативата за награждаването е на кмета на Община Сливен Стефан Радев, който изрази признателността си към медицинските екипи, полицаите и пожарникарите, участвали в спасителните действия.

Сред отличените от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ са лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, лаборанти и санитари от различни отделения и звена на болницата. Всички те са имали своята роля в приемането, диагностиката, лечението и грижата за пострадалите.

Участието на служителите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в овладяването на последиците от трагичния инцидент е доказателство за значението на екипната работа, професионалната подготовка и готовността за реакция при извънредни ситуации.

Ръководството на болницата изразява признателност към всички свои служители, включили се в оказването на помощ на пострадалите. Благодарим им за професионализма, човечността и отдадеността, с които изпълниха своя дълг в един от най-тежките дни за страната.

С почетни знаци – плакети, бяха отличени пет институции: Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, Областна дирекция на МВР – Сливен, Център за спешна медицинска помощ – Сливен, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен и МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия – София.

С почетни грамоти бяха удостоени общо 160 служители, участвали в спасителните действия.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен – 12 служители;

Областна дирекция на МВР – Сливен – 9 служители;

Център за спешна медицинска помощ – Сливен – 14 служители;

Екип на медицинския хеликоптер – 4 души;

МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия – София – 27 служители;

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен – 94 служители.

В обръщението си към участниците в церемонията кметът Стефан Радев подчерта значението на хората, които в критичен момент застават на първа линия и изпълняват своя професионален и човешки дълг.

„Това са нашите тихи герои – хора, които срещаме всеки ден, но когато цялата държава беше притихнала в ужас, това бяха хората, на които разчитахме“, посочи той. Кметът благодари на лекарите и медицинските сестри от сливенските болници, към които в онзи ден са били отправени надеждите на десетки пострадали и техните близки.

Тежката катастрофа на 10 ноември отне 13 човешки живота. Нека паметта за загиналите остане и напомня на всички ни колко важни са отговорността и вниманието на пътя, както и готовността да помогнем, когато човешкият живот е в опасност.