24.11.2026 11:13 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 107

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 23.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 24.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Три досъдебни производства са образувани и четирима са задържани по време на специализирана операция на полицията в Сливен за установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества. Акцията е проведена на 23 ноември по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев. В хода на операцията са извършени проверки на лица, превозни средства и частни адреси. При проверките в три лицата са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Извършена е проверка на едни адрес, където са намерени и иззети бяло кристалообразно вещество, суха листна маса, други вещества, предмет, материали и прекурсори, необходими за производство на наркотици. Задържано е едно лице, намиращо се на адреса. По случаите работят служители на отдел „Разследване“ и сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Сливен, участък „Надежда“ и сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен.

Криминалисти от РУ-Сливен работят по случай на причинена телесна повреда. Сигналът е получен на 23 ноември. Непълнолетно момче е заявило, че на 11 ноември, в сливенския квартал „Дружба“ е спрян от група непознати младежи, като единият от тях го е ударил в областта на лицето, вследствие на което му е причинена телесна повреда. Извършителите са установени и задържани. Работата по случая продължава от служители на сектор „Криминална полиция“ и „Детска педагогическа стая“ към РУ-Сливен. Образувано е досъдебно производство.

Нова Загора: На 22 ноември в РУ-Нова Загора е образувано досъдебно производство за представяне на неистинско свидетелство за управление на МПС. Документът е представен при проверка, извършена от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Нова Загора от мъж на 25 години от същото населено място.

На 23 ноември, около 12,20 часа, в РУ Нова Загора е получено съобщение от управител на търговски обект за прокарана в обръщение неистинска банкнота с номинал 100 евро. След проведените издирвателни действия от служители в участък „Кв. Шести“ извършителят е установен и задържан- жена на 43 години от град Нова Загора. По случая е образувано досъдебно производство.

На 23 ноември, в 21,00 часа, в РУ-Нова Загора е получен сигнал от служител в игрална зала за счупен игрален автомат. Нанесената щета е в процес на установяване. След проведените издирвателни действия извършителят е установен и задържан- мъж на 54 години от същото населено място. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки щети, възникнали в комини на къщи в Твърдица, Котел и село Злати войвода. Отстранени са паднали дървета в Сливен, Твърдица и село Сборище, както и паднал билборд на път Е773 между кръговото за с. Тополчане и пътния възел за гр. Ямбол.