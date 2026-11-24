24.11.2026 12:05 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 41 минути | 42

Младите хора на Сливен ще имат възможност да изберат своите представители в Младежкия общински съвет. Инициативата се организира от Младежки дом – Сливен и ще се проведе на 27 ноември, петък от 11.30 ч., в зала „Май“.

Изборите са покана към младите хора да бъдат активни, да изразят позицията си и да дадат гласност на идеите си за развитието на града. Те ще могат да изберат свои представители, които да отстояват младежките интереси и да бъдат връзка между младите хора и местната общност.

Младежкият общински съвет е място за нови идеи, инициативи, срещи и сътрудничество. Той дава възможност на младите хора не просто да наблюдават как се променя градът, а да участват активно в тези промени, гласът и идеите им да бъдат чути.