24.11.2026 12:48 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 65

През третото тримесечие на 2026 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 62.1 хил., от които 34.7 хил. са мъже, а 27.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2026 г. е 45.7% (при 53.3% за страната). Той е съответно 53.8% за мъжете и 38.4% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесето място в страната.

В сравнение с второто тримесечие на 2026 г. общият брой на заетите лица в област Сливен се намалява с 0.2%, а спрямо третото тримесечие на 2025 също намалява с 0.2%.

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