24.11.2026 13:18 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 72

Във връзка с предстоящ ремонт на отводнителни съоръжения, от 25 ноември по булевард „Банско шосе“, в района на магазин „Технополис“, ще бъде въведена временна организация на движението на моторни превозни средства.

Мярката ще остане в сила до приключване на ремонтните дейности. Участъкът ще бъде обозначен с необходимата пътна сигнализация и съответните пътни знаци. Община Сливен призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да спазват въведените ограничения и да се съобразяват с временната организация на движението.