24.11.2026 13:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 43 минути | 69

21 нарушения на Закона за движение по пътищата са констатирани по време на широкообхватен контрол, проведен днес на път ІІ-53 / Сливен-Ямбол/ .

От 07,00 до 10,00 часа са проверени 98 превозни средства и 109 лица.

Операцията е в рамките на третата кампания от Акция „Зима”- „Безопасно шофиране през зимата” и е в ход от 21 ноември на територията на цялата страна. Тя е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите- гумите трябва да с грайфер 4 или над 4 мм, изправни чистачки и огледала.

Акцент в днешната операция са светлините, които трябва да бъдат в съответствие с нормативните изискванията. Извършва се контрол с помощта на уред за измерване на разпръскването на светлината от фаровете, което трябва да бъде в определени показатели. Светлината не трябва да се разсейва и да заслепява останалите участници в движението.

При днешния контрол са установени 6 случая за неизправни светлини и 4 за грайфер по-малък от 4 мм на гумите. За тези нарушения са съставени 9 фиша и един спрян от движение със съставен акт. Един автомобил е спрян от движение поради допълнително направени технически изменения в изпускателната система.

Проверките за техническата изправност на автомобилите и подготовката им за движение при зимни условия продължава да 30 ноември.