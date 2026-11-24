24.11.2026 13:39 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 42 минути | 5

Днес, 24 ноември 2026 г., в Областна администрация – Сливен областният управител Михаил Кашеров проведе работна среща относно незабавното решаване на проблема с безстопанствените животни по пътищата в региона.

На срещата присъстваха зам.-областният управител Димитър Величков, представители на четирите общини, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Събин Хаджиев и собственикът на регистриран животновъден обект (т.нар. „капан“) Георги Пешев, където принудително ще бъдат отвеждани задържаните животни. Всички институции и страни са предварително запознати с договора и на днешната среща заявиха пълната си готовност за неговото изпълнение.

Беше определен краен срок за влизане в сила на договора – 7 декември 2026 г.

В рамките на този период представителите на всяка община са длъжни да запознаят всички собственици, отглеждащи животни на тяхна територия, с подписания договор и с тарифите за залавяне, прибиране и престой на животните. Успоредно с това беше направено предложение народните представители от всички политически партии да внесат за разглеждане промени в закона, които да предвиждат отнемане на субсидии и строги санкции за безотговорните собственици. Освен това бе направено и предложение за официално писмо до Областно пътно управление, с което от момента на влизане в сила на договора общините ще получават директна информация за всяко свободно движещо се животно по републиканската пътна мрежа.

И двете направени предложения бяха подкрепени от всички присъстващи. Писмо от Областна администрация – Сливен ще бъде изпратено до Областно пътно управление, а всяка община ще запознае народните представители с искането за промяна в закона относно отглеждането на селскостопански животни.

Областният управител Михаил Кашеров изиска незабавни действия от ОДБХ за привеждането на електрическите пастири в съответствие с изискванията и тяхната пригодност да изпълняват своите функции, а именно – да възпират напускането на обособената за паша територия.

В края на срещата областният управител Михаил Кашеров изрази благодарност към присъстващите институции за проявената съпричастност и отговорност и подчерта, че повече няма да бъде толерирана немарливостта на отделни собственици, която пряко застрашава човешкия живот, този на животните и безопасността по пътищата.