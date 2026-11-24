24.11.2026 15:56 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 73

Общините очакваха по-голяма финансова подкрепа в държавния бюджет на фона на растящите цени и увеличаващите се разходи. Недостатъчното финансиране на инвестиционната програма и липсата на устойчив механизъм за поддръжка на общинските пътища остават сред основните предизвикателства пред местната власт. Това коментира кметът на Сливен Стефан Радев в интервю за Телевизия КАНАЛ 6.

„Общините очакваха повече, както и всички граждани. Всички виждаме какво се случва с цените през последните месеци. Нормално е хората да очакват по-голяма подкрепа“, заяви Радев.

По думите му, въпреки предвидените допълнителни 275 млн. евро за делегираните от държавата дейности, средствата за общинската инвестиционна програма остават значително под заявените потребности. При очаквани от Националното сдружение на общините 1,4 млрд. евро в проектобюджета са заложени около 600 млн. евро.

Кметът коментира и липсата на яснота относно механизма за разплащане на изпълнените проекти. Той даде за пример водоснабдяването на село Градско, което е завършено и въведено в експлоатация, но по него е разплатен само авансът. Сходна е ситуацията и с проекта за възстановяване на уличната инфраструктура в квартал „Речица“. „Не е ясен механизмът как ще се предпочита един или друг проект да бъде разплатен. Надявам се нашите проекти да бъдат в сумата, която е предвидена за разплащане в бюджета“, каза Стефан Радев. Той подчерта, че проектите със собствено и европейско финансиране ще бъдат изпълнени. Реализацията на обектите от държавната инвестиционна програма обаче зависи от осигуряването на средствата и подписването на необходимите споразумения. Сред тях е и проектът за колодрума в Сливен.

По отношение на подготовката на общинския бюджет тя вече е започнала, но същинските процедури зависят от приемането на държавния бюджет, тъй като значителна част от приходите на общините се определят от него.

Стефан Радев коментира и недостатъчните средства за поддръжка на общинските пътища. „Сериозно предизвикателство за Сливен остава и поддръжката на общинската пътна мрежа. Общината има около 300 км общински пътища, а средствата, които получава за зимно поддържане, са близо 1000 евро на километър. Необходимостта от ежегодна поддръжка е почти пет пъти по-голяма от тази сума“, посочи кметът.

Според него за четвъртокласната общинска пътна мрежа няма предвиден самостоятелен източник на финансиране. Общините не получават средства от тол системата, а наличният ресурс е недостатъчен за цялостната им поддръжка. „Тези средства стигат просто да посрещнем зимния сезон, но не и да поддържаме пътищата в доброто състояние, в което искам и трябва да бъдат“, коментира Радев. Той допълни, че дейностите по поддръжката над осигуреното държавно финансиране се покриват изцяло със собствени средства на общината.

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