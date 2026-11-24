24.11.2026 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 202

Общо 62 100 души са били заети в област Сливен през третото тримесечие на 2026 г. От тях 34 700 са мъже, а 27 300 – жени.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров определи конкретни срокове и мерки за справяне с проблема с безстопанствените животни по пътищата в региона на работна среща, проведена на 24 ноември в Областната администрация.

В продължение на два дни екипът на ОУ „Братя Миладинови“ – Сливен, участва в обучение, посветено на изкуството на комуникацията, екипната работа и пречките пред ефективното общуване с лектор д-р Катрин Федина.

От 25 ноември ще бъде въведена временна организация на движението по булевард „Банско шосе“ в Сливен, в района на магазин „Технополис“.

Учениците в Сливен ще имат възможност да изберат свои представители в Младежкия общински съвет на 27 ноември.

Община Сливен отличи с почетни знаци и грамоти 160 служители на медицинските заведения, полицията и пожарната, участвали в спасителната операция след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г.

Четири институции в Сливен обединяват усилия в социално-превантивната инициатива „На смяна с послание“, която ще срещне представители на службите с гражданите по един по-различен и приятен повод.