Спектакълът „Хари на лед“ ще бъде представен в зала „Зора“ в Сливен на 11 декември от 18:00 часа.
Шоуто съчетава фигурно пързаляне, циркова акробатика и сценични ефекти в сюжет, вдъхновен от света на магията и училището Хогуортс.
Публиката ще бъде въведена в тематична атмосфера още от входа, където ще бъде пресъздаден перон 9¾. В програмата са включени сцени с магически приключения, куидич, акробатични изпълнения и номера на лед.
Спектакълът е насочен към цялото семейство и залага на динамична сценична програма, костюми и ефекти, които пресъздават приказна атмосфера.
Кулминацията на шоуто включва среща с Черния лорд и празничен бал.
Билети за представлението се предлагат чрез Kupibileti.bg.