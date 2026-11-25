25.11.2026 09:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 73

Спектакълът „Хари на лед“ ще бъде представен в зала „Зора“ в Сливен на 11 декември от 18:00 часа.

Шоуто съчетава фигурно пързаляне, циркова акробатика и сценични ефекти в сюжет, вдъхновен от света на магията и училището Хогуортс.

Публиката ще бъде въведена в тематична атмосфера още от входа, където ще бъде пресъздаден перон 9¾. В програмата са включени сцени с магически приключения, куидич, акробатични изпълнения и номера на лед.

Спектакълът е насочен към цялото семейство и залага на динамична сценична програма, костюми и ефекти, които пресъздават приказна атмосфера.

Кулминацията на шоуто включва среща с Черния лорд и празничен бал.

Билети за представлението се предлагат чрез Kupibileti.bg.