25.11.2026 09:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 93

AMD и Unsloth обявиха партньорство, благодарение на което модулите AMD XDNA 2 стават първите в света NPU модули, поддържани от Unsloth Desktop. Това предоставя на разработчиците нов начин за локално изпълнение на поддържани AI модели върху системи с AMD хардуер, използвайки специализирано NPU ускорение.

Основните акценти:

· Над 100 „агентни“ приложения и работни процеси: API интерфейсът на Unsloth Desktop осигурява достъп до локално изпълнение на изводи (inference) на модели за съвместими инструменти, включително OpenClaw, Cline, LangChain и GitHub Copilot.

· Енергийно ефективен AI: Прехвърлянето на задачите за изпълнение на модели (inference) към NPU модула помага за пестене на живота на батерията и освобождава ресурси на централния процесор (CPU) и графичния процесор (GPU) за други приложения.

· Осигурено чрез Lemonade и FastFlowLM: Тези интеграции свързват Unsloth Desktop със специализираното NPU ускорение на AMD.

Можете да научите повече и да видите как да започнете работа тук.