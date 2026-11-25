25.11.2026 11:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 66

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 24.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 25.11.2026

ОДМВР-Сливен

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора работят по сигнал за взломен лек автомобил. Заявлението е подадено на 24 ноември. По първоначални данни автомобилът- „Хонда Джаз“, паркиран на улица в град Нова Загора, е бил взломен около 21,30 часа. Щетите са по предно ляво стъкло. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: На 24 ноември, около 09,00 часа, в участък "Надежда" при РУ- Сливен е получен сигнал за причинени материални щети по четири товарни ремаркета "Кьогел" и товарен автомобил „Волво“. Превозните средства са се намирали в двор на фирма, намиращ се в индустриалната зона на град Сливен. Нанесените щети са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: На 24 ноември в РУ Котел е постъпил сигнал, че полицейски служители са превишили правата си при задържане. Вчера, малко след 20:00 часа, е получен сигнал за лице, което се държи непристойно и нарушава обществения ред в заведение в град Котел. Полицейските служители, които са се отзовали на сигнала, са приложили сила и помощни средства, за да задържат лицето, което е оказало съпротива.

След получения сигнал в ОДМВР-Сливен е образувана дисциплинарна проверка, изготвено е съобщение за извънредно произшествие. Събраните материали ще бъдат изпратени в прокуратурата.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.