25.11.2026 11:26 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 59

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с ученици от 6 и 7 клас, за да им представи проекта на Общината за изграждане на ново парково пространство на територията на бившите военни поделения на територия от 15 декара. Предвижда се там да бъдат обособени зелени площи, пешеходни алеи, лятно кино, комбинирана спортна площадка, паркинг и места за отдих с пейки. Ще бъдат осигурени също осветление, видеонаблюдение и градска чешма. Спортната част на проекта предвижда зона за скейтборд, която кметът обеща да бъде надградена, за да бъде подходяща за каране и на тротинетки и ролери, каквото е желанието на децата. Те имаха възможност да споделят своите идеи, предложения и конкретни изисквания към съоръженията. Кметът се ангажира те да бъдат взети предвид и включени в проектната разработка.

Срещата се случи, след като малчуганите писаха на кмета в Тик ток и поискаха изграждане на площадка за тротинетки. Стефан Радев покани учениците на среща в Общината, за да чуе лично как си представят бъдещото съоръжение и какво биха искали да има в него. Присъства и Иван Марков – проектантът, ангажиран с разработването на концепцията за цялото пространство. Той има опит в проектирането на подобен тип спортни съоръжения. В срещата участва и майката на едно от децата - Емилия Димитрова.

Целта е на територията на бившите военни поделения да се създаде модерен парк. Той ще бъде разположен източно от паметника на Шести артилерийски полк, където Общината вече изгради нова улица.

„Искаме да създадем място, което да привлича младите хора, да им дава възможност да спортуват, да се срещат и да прекарват свободното си време активно. Наред с екстремните спортове ще има и пространства за отдих, разходки и различни занимания на открито“, посочи Стефан Радев.

Важна част от идеята е младите хора да участват в създаването на пространството, което ще бъде предназначено и за тях. Затова предложенията на учениците ще бъдат съобразени при разработването на проекта, така че бъдещата зона да отговаря максимално на техните интереси и потребности.

Финансирането е осигурено по действащ проект на Община Сливен по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.