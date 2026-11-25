25.11.2026 11:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 56

Румен Радев: Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, излъгаха за реалния дефицит и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа

Добрата прогноза на ЕК за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс от правителството е правилен, подчерта премиерът преди заседанието на Министерския съвет

„Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната, и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа. Това заяви премиерът Румен Радев преди днешното заседание на правителството.

Министър-председателят подчерта също така, че добрата прогноза на ЕК за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс от правителството за оздравяване на държавните финанси е правилен. "Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ“, отбеляза Румен Радев.

Министър-председателят Радев подчерта, че правителството ще продължи с реформите и с премахването на наследени неефективни и корупционни практики в публичните предприятия. Като пример той посочи мащабната структурна реформа на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, която включва закриване на дружества с висок корупционен риск като "Монтажи", "изпили" половин милиард от язовири без вода, премахване на дублиращи се дейности, централизиране на звена, оптимизиране на управленски структури и ограничаване на необосновани разходи. „Резултатът е оптимизиране на над 400 позиции и спестяване на близо 8 млн. евро годишни разходи. С тези мерки осигуряваме по-голяма прозрачност, ефективност и отговорност в управлението на публичните предприятия. Така възстановяваме доверието в българската икономика, в политиките за привличане на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност и в политическата стабилност на България“, заяви премиерът.

„От началото на годината досега преките чуждестранни инвестиции са нараснали с повече от 100%, като този процент се увеличава още повече“, посочи Румен Радев. Премиерът съобщи, че днес предстои да бъде обявена поредната значима инвестиция в България – във високотехнологичен завод за производство на реактивни авиационни двигатели.

Румен Радев подчерта, че правителството ще продължи последователно да работи за подобряване на бизнес средата, привличане на инвестиции и повишаване на производителността чрез внедряване на модерни технологии и развитие на експортно ориентирани производства с висока добавена стойност. „Целта ни е да повишаваме благосъстоянието на хората чрез реален икономически растеж, а не чрез заеми“, подчерта още министър-председателят.