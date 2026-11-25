25.11.2026 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 195

Кметът на Сливен Стефан Радев представи пред ученици от 6. и 7. клас проекта за изграждане на нов парк на територията на бившите военни поделения.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Окръжният съд в Сливен остави за постоянно в ареста двамата обвиняеми за убийството на 59-годишна жена във вилната зона на града.

Общо 62 100 души са били заети в област Сливен през третото тримесечие на 2026 г. От тях 34 700 са мъже, а 27 300 – жени.

До 7 декември трябва да влязат в сила мерките срещу безстопанствените животни в област Сливен.

В продължение на два дни екипът на ОУ „Братя Миладинови“ – Сливен, участва в обучение, посветено на изкуството на комуникацията, екипната работа и пречките пред ефективното общуване.

С почетни знаци и грамоти Община Сливен отличи медицински работници, полицаи и пожарникари, участвали в спасителната акция след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г.