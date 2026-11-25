25.11.2026 14:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 63

Повишаване на конкурентоспособността на отрасъла и сигурността на доставките на лекарства

Подобряване на достъпа до лекарства, намаляване на бюрокрацията и по-ефективно справяне с недостига на лекарства

Въвеждане на по-силни стимули за иновативни продукти като антибиотици, лекарства за редки заболявания и терапии за деца

Увеличаване на производствения капацитет на ЕС за критично важни лекарства като инсулин, болкоуспокояващи и ваксини

В сряда Парламентът даде окончателното си одобрение на реформата на фармацевтичното законодателство на ЕС, включително мерки за справяне с недостига на критично важни лекарства.

Предотвратяване на недостига, насърчаване на иновациите в сектора и борба с антимикробната резистентност

Новите правила ще позволят на властите да се справят с недостига на лекарства чрез по-добър мониторинг и координация както на национално, така и на ниво ЕС. Страните от ЕС ще могат да изискват от компаниите да доставят лекарства в количества, достатъчни за задоволяване на нуждите на пациентите. За да се подпомогне по-ранното навлизане на генеричните лекарства на пазара, на производителите ще бъде позволено да извършват определени дейности по време на периода на пазарна защита на оригиналния продукт.

За новоразрешените лекарства се предвижда максимален комбиниран срок на регулаторна защита от единадесет години: осем години защита на данните (през които други компании нямат достъп до данните за продукта), една допълнителна година пазарна защита (през която не могат да се продават генерични или биоподобни продукти) и възможност за получаване на допълнителни периоди на пазарна защита при изпълнение на определени условия.

Различни мерки опростяват вътрешното функциониране на Европейската агенция по лекарствата (EMA), което ѝ позволява да намали бюрокрацията и да ускори разглеждането на заявленията за разрешение за пускане на пазара.

За да се насърчи разумното използване на антимикробни средства, се въвеждат по-строги изисквания, като задължителни лекарски рецепти за всички антимикробни средства и конкретна информация в листовките с указания за употреба. За всяко ново приоритетно антимикробно средство, което разработват, производителите могат да получат една допълнителна година защита на данните чрез „ваучер за прехвърлима изключителност“.

Председателят на Парламента обяви на пленарното заседание, че предложеният фармацевтичен пакет се счита за приет, след постигнатото споразумениеминалата година между съзаконодателите.

Улесняване на инвестициите, подходът „преференция за ЕС“ и съвместните обществени поръчки

Споразумението, постигнатоот Парламента и Съвета през май 2026 г. относно Закона за критичните лекарства, беше прието с 592 гласа „за“, 35 „против“ и 30 „въздържали се“.

Новите правила определят критерии за създаване на промишлени „стратегически проекти“, разположени в ЕС, с цел създаване, модернизиране и увеличаване на производствения капацитет. Предприятията, които се ползват от национална или европейска финансова подкрепа, ще трябва да спазват ясни задължения, включително да дават приоритет на доставките за пазара на ЕС.

За да се намали зависимостта на ЕС от държави извън ЕС и да се стимулира производството в ЕС, доставчиците ще бъдат възнаграждавани пропорционално на дела на лекарствените продукти и активните фармацевтични вещества, произведени в ЕС.

По отношение на критичните лекарства, лекарствата за редки заболявания и други лекарства от общ интерес, пет или повече държави членки на ЕС ще могат да обединят усилията си в доброволни съвместни обществени поръчки.