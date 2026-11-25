25.11.2026 14:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 85

Правителството одобри резултатите от Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

Правителството одобри резултатите от Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 10 септември 2026 г. в Пекин, Китайска народна република.

Българската делегация беше ръководена от Александър Пулев в качеството му на заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и председател на българската част на Смесената комисия. Китайската делегация беше водена от Лин Дзи, заместник-министър на търговията на Китайската народна република и председател на китайската част на Комисията.

В рамките на сесията беше направен преглед на състоянието и перспективите пред двустранното икономическо сътрудничество между България и Китай. Обсъдени бяха актуални въпроси от взаимен интерес, както и възможностите за задълбочаване и разширяване на партньорството в ключови области, сред които инвестиции, енергетика, зелени технологии, декарбонизация, промишленост и др.

В рамките на посещението в Пекин беше организирана и програма за българска бизнес делегация, насочена към насърчаване на преките контакти между представителите на бизнеса от двете страни и проучване на нови възможности за търговско-икономическо партньорство.

Одобрен е Меморандум за разбирателство с Международната организация за подкрепа на енергийното и технологичното развитие

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Международната организация за подкрепа на енергийното и технологичното развитие (IETDSO) относно сътрудничество и подкрепа по стратегията за икономическо развитие на България.

IETDSO е японска организация, с основна цел насърчаване на международното сътрудничество в областта на енергетиката, технологичното развитие и внедряването на съвременни технологии.

Представеният проект на Меморандум за разбирателство има за цел да установи рамка за сътрудничество, в рамките на което се предоставят консултации и подкрепа при разработването на стратегия за икономическо развитие на България, основаваща се на опита на Япония и други развити икономики, като по този начин да споделя опит в области свързани с подпомагане на приключването на процеса по присъединяване към ОИСР и ускоряване на усвояването на средствата от фондовете на ЕС.

По съдържанието си Меморандумът има единствено консултативен и подпомагащ характер. Всички дейности от страна на Международната организация, в рамките на първоначалните проекти, договорени между страните, се предоставят на доброволна и безвъзмездна основа.

Правителството одобри позицията на България за заседанието на

Съвета на ЕС по външни работи

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия“, което ще се проведе на 30 ноември 2026 г. в Брюксел, Белгия.

В рамките на първата работна сесия министрите ще обсъдят търговските отношения между ЕС и САЩ, като акцентът ще бъде поставен върху актуалното състояние на трансатлантическото сътрудничество и необходимостта от поддържане на стабилна, предвидима и основана на правила търговска среда. Темата е от стратегическо значение за икономическите интереси и конкурентоспособността на Европейския съюз.

Икономическата сигурност и диверсификацията на търговските отношения ще бъдат във фокуса на втората работна сесия. Министрите ще обсъдят възможностите за ограничаване на критичните зависимости на ЕС от трети държави по отношение на стратегически суровини и технологии, както и подготовката за представянето от Европейската комисия през декември т.г. на новия инструмент за диверсификация DiversifyEU. Ще бъде разгледана и необходимостта от разширяване на мрежата от търговски партньори на Съюза с цел гарантиране на сигурността на доставките и укрепване на неговата икономическа устойчивост и независимост.

Третата работна сесия ще бъде посветена на търговските отношения между ЕС и държавите страни по Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транс-тихоокеанско партньорство (СРТРР). Дискусията ще обхване възможностите за задълбочаване на стратегическото сътрудничество с партньорите от Азиатско-тихоокеанския регион, разширяване на достъпа до нови пазари и създаване на допълнителни възможности за икономически растеж.

В рамките на заседанието Европейската комисия ще представи и Годишния доклад за напредъка в опростяването, прилагането и правоприлагането на политиките на ЕС, включително в областта на търговията и икономическата сигурност.

Правителството определи ИА ВКВПД за ведомство, на което се възлага изработването на подробен устройствен план - парцеларен план и изграждането на подводно трасе

Министерският съвет определи ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за ведомство, на което се възлага изработването на подробен устройствен план - парцеларен план и изграждането на подводно трасе за отвеждане на водите от басейни в хотел „Флагман“, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна.

Процедурите ще се осъществяват по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България. Инвестиционната инициатива цели да осигури нормалното функциониране на обекта.

Решението ще позволи финализиране на устройствените процедури и своевременно издаване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на административен акт за одобряване на плана в акваторията на Черно море. Финансирането ще бъде осигурено в рамките на утвърдения бюджет на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Правителството одобри план за развитие на инфраструктурата за доставка на горива на НАТО в България

Кабинетът одобри план за възстановяване и изграждане на инфраструктурни съоръжения от веригата за доставка на горива на НАТО на територията на България. Дейностите ще се реализират по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Планът включва три проекта за възстановяване и изграждане на резервоари за горива и модернизация на съпътстващата инфраструктура - помпени станции, тръбопроводи, системи за приемане и разпределение на горива, както и системи за управление и контрол, които ще бъдат реализирани след 2030 г.

Реализирането на проектите е част от ангажиментите на България като съюзник в НАТО и ще допринесе за повишаване на оперативните способности и укрепване на колективната отбрана.

Министерският съвет разреши участието на български военнослужещи в Мисията на НАТО за подпомагане на Турция

Правителството разреши участието на до 15 (петнадесет) военнослужещи от състава на Мобилния модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на Алианса за подпомагане на Турция. Българските военнослужещи ще заемат длъжности по осигуряването на защитени комуникации в състава на мисията на територията на южната ни съседка.

Мисията на НАТО за подкрепа на Република Турция (NATO Support to Tiirkiye - NS2TUR) стартира през 2013 г. в отговор на официалното искане от турското правителство за усилване на способностите на страната за противовъздушна отбрана.

Участието на военнослужещи от състава на мобилния модул в мисията на НАТО съответства на поетите от страната ни ангажименти към Алианса за принос към колективната сигурност.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предоставя безвъзмездно имот - публична държавна собственост, управляван от Министерството на отбраната, за управление на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Имотът представлява горска територия и след като е отпаднала нуждата от него за отбраната на страната, се предоставя безвъзмездно за управление на МЗХ.

Със същия акт на Министерския съвет имотът се обявява за имот-частна държавна собственост.

Правителството одобри доклада от заседанието на

Съвет „Общи въпроси“, проведено на 22 септември 2026 г.

Министерският съвет одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 22 септември 2026 г. в Брюксел. Министрите проведоха политически дебат по предложението за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2028-2034 г.

Съвет „Общи въпроси“ подготви заседанието на Европейския съвет (15-16 октомври 2026 г.) на базата на проекта на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна; Близък изток; Многогодишната финансова рамка (МФР) 2028 - 2034 г.; Конкурентоспособност; Европейска сигурност и отбрана; Миграция и Разширяване.

Европейската комисия представи Писмото си за намерения за 2027 г., очертаващо основните приоритети, които ще залегнат в работната й програма за следващата година.

В рамките на Годишния диалог за върховенство на правото Европейската комисия представи основните изводи от хоризонталната част на доклада по върховенството на правото в ЕС, който беше публикуван на 17 юли 2026 г.

Съвет „Общи въпроси“ обсъди и общите тенденции в положението с върховенството на правото в избрани страни кандидатки - Албания, Северна Македония, Сърбия, Черна гора.

Правителството одобри доклада от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, проведено в периода 3-4 септември

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе в периода 3-4 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия. България беше представена от заместник-министъра на външните работи на Република България, Иванка Ташева.

Съвет „Общи въпроси“ обсъди аспекти, свързани с баланса на разходите и измеренията на конкурентоспособността и сигурността в рамките на новата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. По темата се проведе и отделна дискусия с Председателя и представители на Бюджетната комисия на Европейския парламент.

Министрите по европейските въпроси на държавите членки на ЕС обмениха мнения по аспекти на политиката на разширяване на ЕС, свързани с предпазните клаузи и механизми в бъдещите договори за присъединяване към ЕС.

Министрите проведоха и работната сесия с участието на страните кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС, в рамките на която обсъдиха предизвикателствата в процеса на приемане и прилагане на реформите, с оглед предоставянето на по-пълноценна и целенасочена подкрепа от ЕС за изпълнение на критериите, необходими за напредък в процеса на присъединяване.

Одобрено е Споразумение с правителството на Киргизката република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежателите на дипломатически паспорти

Министерският съвет одобри Споразумение между правителството на Република България и правителството на Киргизката република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежателите на дипломатически паспорти.

Проектът на Споразумение предвижда притежателите на паспорти да бъдат освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване. Така те ще могат да влизат, излизат, преминават транзит или да пребивават за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, на територията на другата Договаряща страна.

През последните години в отношенията с Киргизката република е налице интензивно взаимодействие по съгласуване на редица двустранни документи, с цел осъвременяване и надграждане на двустранната договорно-правна база в различни секторни области - икономическо сътрудничество, насърчаване и закрила на инвестициите, трудова миграция, социално осигуряване и пенсионни въпроси, визови въпроси, избягване на двойното данъчно облагане, международния автомобилен транспорт, образование и наука, туризъм и др.

С премахването на визовите изисквания за притежателите на дипломатически паспорти ще бъде даден тласък за активизиране на политическия диалог и бизнес контактите между Република България и Киргизката Република.

Държавата ще подкрепи близо 530 000 хора от уязвимите групи

за коледните празници

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 година. Средствата ще се използват за изплащане на новата целева помощ от 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 000 хора от уязвимите групи. Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

Съгласно Закона за социално подпомагане такава подкрепа ще получат хора, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи или помощи за отопление за текущия зимен сезон. Право на коледни добавки имат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца без право на наследствена пенсия от починал родител; деца в социални услуги, получаващи месечни помощи и деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства. Новата целева помощ ще бъде изплатена и на младежи, между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, подкрепени с помощ за покриване на първоначални потребности; на ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Правителството одобри позицията на България за заседанието на

Европейския съвет на 26 и 27 ноември

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в специалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 26 и 27 ноември 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Лидерите ще обменят виждания по Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г. и финансовите нужди на Украйна. В допълнение ще бъде проведена и Среща на върха на държавите от еврозоната.

Правителството актуализира състава на Акредитационния

съвет към НАОА

Правителството актуализира състава на Акредитационния съвет (АС) към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Съветът се състои от 11 членове - председател и 10 членове, хабилитирани лица от областите на висшето образование. Съставът на членовете на АС включва шестима представители на висшите училища, по един на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката.

През октомври 2026 г. изтича мандатът на част от членовете на АС към НАОА, което налага да бъдат излъчени нови.

Новите представители са доц. Надя Маринова-Миланова, проф. Даниела Николова Иванова, проф. Сийка Чавдарова-Костова, проф. Антоанета Ангелова Анчева, проф. Стойко Атанасов Гюров и доц. Евгения Ачкаканова-Димитрова.

Определянето им е в резултат от направените предложения от институциите, които имат представители в Акредитационния съвет след преглед на автобиографиите, както и на наукометричните показатели, съобразно регистъра на академичния състав, поддържан от НАЦИД.

Кабинетът отпусна близо 4 млн. евро за спорт на над 800 000

деца и ученици

Министерският съвет отпусна 3 957 073 евро за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност на над 800 000 деца и ученици в детските градини и училищата.

Средствата са предназначени за подпомагане на дейностите в образователните институции, свързани с подготовката и участието в учебната и спортно състезателната дейност.

Средствата се определят за бюджетна година на базата на разработени от детските градини и училища проекти за подпомагане на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Целта е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

Одобрено е допълнително финансиране на Министерство на здравеопазването

Министерският съвет одобри допълнително финансиране на Министерство на здравеопазването по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България 2026-2030 г., приета с Решение № 153 от 11 февруари 2026 г. на Министерския съвет.

Поставените оперативни цели включват: повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания; продължаване на здравното обучение за опазване на оралното здраве; намаляване разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 - 9 години; ограничаване и намаляване на случаите със зъбна флуороза.

Целевите групи за интервенции по Програмата са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени, медицински специалисти.

Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.

Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до създаване на устойчивост на резултатите, постигнати през предходния период на действие

С друго правителствено решение са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 800 00 евро за осигуряване на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки.

С одобряването на допълнителните разходи ще се осигури непрекъсваемост на дейностите по кръводаряване, изследване и преработка на кръвта и съответно за своевременното осигуряване на лечебните заведения и пациентите с кръв и кръвни съставки.

Осигурени са допълнителни средства по бюджетите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на земеделието и храните

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. и по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. Средствата са за изпълнение на дейности по Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност 2026 - 2029 г.

Програмата цели да се засилят мерките по контрола и превенцията на инфекциите чрез превантивни действия, добри хигиенни практики и ефективни противоепидемични мерки. Един от основните й приоритети е да бъде оптимизирано прилагането на антибиотици при хора и животни, за да се подобрят трайно здравните показатели на обществото.

Министерският съвет прие за сведение резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на ЕС в част „Енергетика“

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика“, проведено на 29 октомври 2026 г. в Люксембург.

В рамките на заседанието енергийните министри проведоха политически дебат по предложението за Регламент относно повишаване на устойчивостта на сметките за електрическа енергия в ЕС чрез намаляване на системните разходи и насърчаване на електрификацията и цифровизацията. В съответствие с одобрената национална позиция, България подчерта необходимостта от прозрачни и ефективни правила за определяне на мрежовите тарифи, които да гарантират предвидимост за потребителите и инвеститорите, при зачитане на националните особености и независимостта на регулаторните органи.

Енергийните министри обмениха мнения относно енергийната сигурност и бъдещите цели за периода след 2030 г. България настоя за по-добра координация при управлението на кризи и за укрепване на регионалната енергийна свързаност и диверсификацията. Подчертано бе стратегическото значение на съхранението на енергия, развитието на електроенергийната инфраструктура и осигуряването на подходящи финансови инструменти за реализацията на ключови трансгранични проекти. По отношение на бъдещата енергийна и климатична рамка страната ни подкрепи балансиран и технологично неутрален подход, отчитащ националните особености и ролята на ядрената енергия. България заяви, че не подкрепя въвеждането на индивидуални задължителни национални цели без задълбочена оценка на въздействието, като приоритет следва да бъде изпълнението на вече поетите ангажименти.

В рамките на точка „Други въпроси" България представи документ с политическо послание във връзка със Съвместната декларация на асоциациите на горивната индустрия на България, Чехия, Гърция, Полша, Румъния и Словакия, подписана на 8 октомври 2026 г. в София.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между енергийните министерства на България и Албания

Насърчаване на енергийната свързаност между двете страни в по-широкия контекст на регионалната свързаност, вкл. в контекста на Европейски коридор VIII, възможностите за укрепване на междусистемните връзки за електроенергия и природен газ и за подкрепа на интеграцията на регионалните енергийни пазари - това са част от перспективите за сътрудничество между България и Албания, предвидени в проекта на Меморандум, одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание. Документът предвижда задълбочаване на взаимните контакти между българското Министерство на енергетиката и Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Република Албания.

Сътрудничеството, предвидено в документа, включва също и проучване на възможностите за съвместни инициативи, обмен на добри практики и експертен опит в областта на зеления преход и зелените технологии за постигане на целта за климатична неутралност до 2050 г. Взаимодействието в областта на възобновяемия и нисковъглеродния водород, както и обменът на експерти, организирането на конференции, семинари и т.н. също са сред целите му.

Между България и Албания съществуват традиционно добри отношения в енергетиката както на двустранна основа, така и в рамките на различни инициативи - Инициативата за енергийна свързаност на страните от Централна и Югоизточна Европа, Енергийната общност, Берлинския процес и други.

Меморандумът за разбирателство ще съдейства за изпълнение на основните приоритети на страните в енергийната област - изграждането на интегриран регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа като част от вътрешния енергиен пазар на ЕС. Документът ще създаде рамка за задълбочаване на двустранните отношения в енергетиката на основата на равенство и взаимна изгода.

Прието е мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас-запад”

Правителството прие отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас-запад”, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

С приемането на решението актив - публична държавна собственост - част от пристанищна инфраструктура, ще бъдат обявен за актив - частна държавна собственост и ще бъде премахнат. Активът представлява сграда с отпаднало предназначение. Премахването на сградата от Обекта на концесията ще позволи на Концесионера да извърши оптимизиране на съществуващото зониране на Пристанищен терминал „Бургас Запад”. Обособяването на нови функционални зони в пристанищния терминал ще позволи приемането на допълнителни количества товари и привличането на нови товародатели.

Правителството одобри отдаването под наем на имоти и коловози на БДЖ за изпълнение на обществени превозни услуги от новия железопътен оператор

Правителството даде съгласие за отдаване под наем на части от недвижими имоти и железопътни коловози, собственост на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, както и на част от недвижим имот, собственост на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД.

Отдаването под наем ще се извърши чрез пряко договаряне е „Ивкони Експрес“ ЕАД, избран за изпълнител на обществените превозни услуги с железопътен транспорт в Северен и Южен регион. Предоставянето на активи е необходимо за изпълнението на договорите за обществен превоз в двата региона, които новият железопътен оператор ще осъществява.

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Транспорт“. Форумът ще се проведе на 30 ноември 2026 г., Брюксел, Белгия.

Министрите ще обсъдят доклад за напредъка по три законодателни предложения в областта на сухопътния транспорт, включени в Пакета за пътниците. Това са регламентите за резервациите за мултимодални пътувания; защитата на пътниците при пътувания с единни билети и билетоиздаването в пътническия железопътен транспорт.

България подкрепя общата насоченост на трите законодателни предложения и мерките за подобряване на достъпа до транспортни услуги, повишаване на защитата на пътниците и осигуряване на прозрачна и лоялна конкуренция. Страната ни акцентира върху необходимостта новите изисквания да бъдат съобразени с административния капацитет и ресурсите на държавите членки, като същевременно се осигури достатъчно време за тяхното ефективно прилагане.

През 2025 г. в аграрния отрасъл е формирана брутна добавена стойност

в размер на 2,9 млрд. евро

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2026 г. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година.

През 2025 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 2,9 млрд. евро, отбелязвайки увеличение с 0,4% спрямо предходната година в реално изражение. Предварителните данни за първите две тримесечия на 2026 г. сочат реален ръст на БДС от аграрния отрасъл съответно с 3% и 6,9% на годишна база.

В рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., през 2025 г. в отрасъла са постъпили общо 997 млн. евро по линия на директните плащания и интервенциите, свързани с инвестиции, установяване на млади и нови земеделски стопани, обмен на знания, сътрудничество и инструменти за управление на риска. Подкрепата за земеделските стопани от националния бюджет по схемите за държавна помощ възлиза на близо 198 млн. евро. През годината са изплатени над 11 млн. евро по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г.

Докладът очертава приоритетите и целите на политиката в аграрния сектор, както и предвидените мерки за тяхното реализиране през 2027 г.

Одобрено е Решение за участието на България в Годишния солидарен

резерв на ЕС за 2027 г.

Министерският съвет одобри проект на решение за участието на България в Годишния солидарен резерв на ЕС за 2027 г. в изпълнение на Регламент (ЕС) 2024/1351 на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2024 година относно управлението на убежището и миграцията, който създава механизъм за солидарност на ниво ЕС. Това е постоянна и задължителна рамка за предоставяне на ефективна подкрепа за намиращите се под миграционен натиск държави членки и за гарантиране на достъп до справедливи и ефикасни процедури за предоставяне на международна закрила.

Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните

Министерският съвет прие с постановление нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Проектът предвижда организационно преструктуриране на администрацията с цел повишаване на ефективността и оптимизиране на административните процеси.

Конкретните промени, които се предлагат, са насочени към оптимизиране на структурата и числеността на персонала с 33 щатни бройки, което при настоящия числен състав на Министерството на земеделието и храните представлява намаление от 4.94 %.

Със същото постановление се правят промени в числеността на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните. В Национална служба за съвети в земеделието числеността се намалява с 5 щатни бройки. В 28 Областни дирекции „Земеделие-4 числеността се намалява с 86 щатни бройки. В Българската агенция по безопасност на храните числеността се намалява със 100 щатни бройки. В Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ числеността се намалява с 1 щатна бройка. В Центъра за оценка на риска по хранителната верига числеността се намалява с 5 щатни бройки. В Селскостопанска академия числеността се намалява с 253 щатни бройки.

Прието е изменение на програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на „Програма за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” (Програма 3), приета с Решение № 278 от 2 май 2025 г., изменена и допълнена с Решение № 750 от 28 септември 2026 г.

С новите изменения отпада изискването за допълнителна индивидуална оценка на положението на детето и семейството, извършвана от Държавната агенция за бежанците, като условие за предоставяне или продължаване на хуманитарната подкрепа за настаняване.

Запазва се процедурата за преценка на принадлежност към рискова група от дирекциите „Социално подпомагане“. Тя се осъществява въз основа на формуляр, удостоверителни документи и необходимите проверки, като се предвижда възможност да бъдат изисквани допълнителни документи при несъответствия или пропуски. Децата до навършване на 18-годишна възраст остават сред определените в Програмата рискови групи, при съобразяване с условията за придружаване от един или двама родители или законен представител.

Прецизира се редът, по който родител или законен представител може да поиска присъединяване към вече настанени членове на семейството. Предвиждат се и по-ясни правила за проверка на обстоятелствата.

Измененията целят по-ясно и последователно прилагане на Програма 3, съобразно компетентността на ангажираните институции, при запазване на контрола върху допустимостта на подкрепата. Срокът на действие на Програмата остава до 4 март 2027 г.

Приетите изменения позволяват Програма 3 да продължи да се прилага при по¬ ясни правила, по-засилен контрол и по-добра защита както на уязвимите лица, така и на обществения интерес.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на

Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Постановлението е прието на основание на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Одобрените средства в размер на 95 932 евро са за изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда на служители на Министерството на младежта и спорта и се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

С друго правителствено решение са одобрени промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД.

Чрез промяната по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. се осигуряват 1 100 000 евро за увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД (еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала), което ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 5,11 евро всяка.

Осигурените чрез увеличаване на капитала средства ще бъдат използвани за завършване и въвеждане в редовна експлоатация I етап от преустройството и пребазирането на лечебното заведение.

МС одобри позицията на България за заседанието на министрите от ЕС по теле комуникации

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации“, което ще се проведе на 1 декември 2026 г. в Брюксел.

По време на заседанието министрите ще обсъдят въпроси, свързани с дигиталната трансформация, киберсигурността, цифровата свързаност и технологичния суверенитет на ЕС.

България подкрепя общия подход по предложението за регламент относно мобилните спътникови услуги. То предвижда операторите да осигурят покритие във всяка държава членка, а националните органи да следят за изпълнението на това задължение. За България е от особено значение, че координацията със съседните държави за предотвратяване на радиосмущения обхваща и Черноморския регион.

Министрите ще бъдат информирани за напредъка по ключови досиета като Акта за цифровите мрежи и Акта за развитието на облачните технологии и изкуствения интелект.

В дискусията за безопасността и устойчивостта на изкуствения интелект България ще подчертае необходимостта предприятията и публичните администрации да разполагат с подготвени специалисти и подходяща инфраструктура, за да внедряват системи с изкуствен интелект при надежден човешки контрол.

Одобрен е меморандум за разбирателство с правителството на Република Турция

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове между двете държави и откриване на нов граничен контролно- пропускателен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле - Север“.

С протоколно решение по т. 9 от Протокол № 44 от заседанието на МС на 14 октомври 2026 г. като основа за водене на преговори е одобрен проект на спогодба между двете държави със същия предмет. Впоследствие от турската страна е предложено документът да се подпише като меморандум за разбирателство, а не като спогодба.

Меморандумът за разбирателство предвижда двете страни да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в района на север от граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, община Свиленград, на територията на Република България, и в района на север от граничния контролно-пропускателен пункт „Капъкуле“, област Одрин, на територията на Република Турция, на север от съществуващия граничен контролно- пропускателен пункт.

Правителството одобри проект на споразумение между МОСВ и МБВР

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги за разработване на аналитична база за актуализираната политика и законодателството на България в съответствие с новата Директива (ЕС) 2024/2881 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Със споразумението ще се осигури аналитична подкрепа за транспонирането и прилагането на новата директива за качеството на въздуха. Ще бъде разработена и нова Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух и пътни карти за качеството на въздуха на ниво райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

Одобрен е Меморандум за разбирателство с Албания за сътрудничество

в областта на младежта и спорта

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на туризма, културата и спорта на Република Албания за сътрудничество в областта на младежта и спорта.

Сътрудничеството в областта на младежта обхваща развитието на уменията, лидерските качества и личностното развитие на младите хора; обмена на посещения, информация и добри практики между младежки организации, институции и експерти; участие в международни младежки събития; съвместни обучения и инициативи, както и насърчаване на виртуалното сътрудничество между двете държави.

Сътрудничеството в областта на спорта предвижда обмен на опит и експертиза в различни спортни направления, включително спорта за високи постижения и спорта за всички, борбата с допинга, спортната медицина, науката и рехабилитацията; партньорство между спортните организации, федерациите и олимпийските комитети; развитие на традиционните спортове, иновациите и цифровизацията, доб