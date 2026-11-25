25.11.2026 15:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 27 минути | 46

Правителственият законопроект има за цел да намали финансирането на общественото радио и телевизия и да го постави под правителствен контрол

Членовете на Европейския парламент осъждат начина, по който правителството наложи предложението си в чешкия парламент

Изразена е загриженост относно систематичното отслабване на демократичните механизми за контрол и баланс

Призив към институциите на ЕС да следят ситуацията и да използват наличните механизми

ЕП призовава чешкото правителство да внесе поправки в законопроекта за общественото радиоразпръскване, за да гарантира стабилно финансиране, да защити редакционната независимост и

да осигури спазването на правото на ЕС.

В резолюция, приета в сряда с 442 гласа „за“, 158 „против“ и 47 „въздържали се“, евродепутатите изразяват загриженост относно събитията в Чехия, свързани със свободата на медиите, правото на ЕС и общите ценности.

Реформа на обществените медии

Европейският парламент призовава чешкото правителство да измени плана си за финансиране на Чешката телевизия и Чешкото радио чрез годишния държавен бюджет и да гарантира, че действията му са в съответствие с Европейския акт за свободата на медиите. Те изискват всички бъдещи реформи да бъдат предварително оценявани в тази насока, като се имат предвид мерките, които биха могли да повлияят на безпристрастността и независимостта на обществените медии, и предупреждават срещу злоупотребата с ускорени процедури при значителни законодателни реформи.

Членовете на ЕП осъждат липсата на прозрачност и отсъствието на значими консултации със заинтересованите страни при изготвянето на предложението, в съчетание с факта, че законопроектът премина първото четене в ранните часове на събота, лишавайки десетки депутати от възможността да изразят мнението си по време на дебата.

Демократични механизми за контрол и баланс

Европейският парламент призовава чешките власти да гарантират, че органът за надзор над медиите в страната остава напълно независим. Според евродепутатите предложените промени във финансирането, рискът от политическа намеса в държавната администрация и нерешеният конфликт на интереси на министър-председателя Андрей Бабиш заедно сочат към систематично отслабване на демократичните механизми за контрол и баланс. Те призовават Комисията да следи законопроекта, да поиска становище от Европейския съвет за медийни услуги и да направи оценка на по-широките рискове за върховенството на закона и средствата на ЕС, които биха могли да доведат до мерки за прилагане и бюджетни мерки.

Свобода на медиите и гражданско общество

Членовете на ЕП осъждат словесните атаки и кампаниите за оклеветяване срещу журналисти и гражданското общество, като изразяват загриженост относно отказа на достъп на медиите до правителствени пресконференции. Те призовават Чехия да разшири обхвата на гаранциите на ЕС срещу злонамерени съдебни искове (т. нар SLAPP дела) и към делата на национално равнище, както и да се откаже от плановете за създаване на специален регистър на организациите на гражданското общество и лицата, получаващи чуждестранно финансиране.

Контекст

На 24 октомври 2026 г. правителствен законопроект за замяна на лицензионните такси с държавно финансиране за чешките обществени телевизионни и радиоуслуги премина на първо четене. Предложеното равнище на държавно финансиране би намалило общите ресурси на двете медии с около 15 %. Служители и от двете медии, както и граждани, протестираха срещу законопроекта, като стотици хиляди души се присъединиха към демонстрация в Прага на 15 ноември.