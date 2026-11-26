26.11.2026 09:44 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 43 минути | 70

В сряда евродепутатите и еврокомисаря Пьотр Серафин обсъдиха компромисното предложение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

„Това означава по-слаба позиция за един по-слаб Европейски съюз, която Европейският парламент няма как да подкрепи“, заяви Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), съдокладчик на ЕП по МФР, коментирайки предложението на председателя Антонио Коща. Той подчерта, че Парламентът и Съветът са единни по отношение на приоритетите - необходимостта за по-голяма защита на гражданите и укрепване на европейската икономика. Разминаването обаче е в подхода: „Парламентът последователно настоява за повече инвестиции, докато Съветът заема непоследователна позиция и предлага съкращения... Преговорите ще започнат, когато Съветът най-накрая постигне съгласие по позицията си. Както министър-председателите не могат да диктуват решенията на националните парламенти, така и не могат да диктуват на Европейския парламент да приеме бюджет, който е твърде малък и който не подготвя Европа за предизвикателствата на бъдещето“, заключи Мурешан.

Карла Тавареш (С&Д, Португалия), съдокладчик на Парламента по МФР, заяви, че компромисът в преговорите не бива да води до понижаване на амбициите на Европа. „Нуждаем се от наистина амбициозна многогодишна финансова рамка, която защитава инвестициите в социалната сфера, насърчава по-справедлива и по-конкурентоспособна икономика, инвестира в сигурността и отбраната, укрепва ролята на Европа в света и се основава на справедлива система от нови собствени ресурси“, заяви тя. Тавареш подчерта, че новите собствени ресурси са от съществено значение, но и че не могат да бъдат използвани като разменна монета, за да се компенсира бюджет на ЕС, който е под 1% от брутния национален доход (БНД) на Съюза.

Дануше Нерудова (ЕНП, Чехия), съдокладчик по собствените ресурси на ЕП, приветства включването от страна на председателя Коща на предложението на Парламента за въвеждане на налози върху цифровите технологии и криптовалутите, но призова за по-амбициозен подход към цифровото облагане. „Не може да продължаваме да настояваме за по-голям принос от страна на гражданите и традиционните предприятия, докато цифровите гиганти извличат огромни ползи от нашия единен пазар, без да плащат справедливия си дял. Ако Илон Мъск може да си позволи да похарчи милиони за политически кампании в САЩ, със сигурност може да си позволи да плаща справедливия си дял в Европа“, твърди тя. Нерудова предупреди, че Парламентът ще продължи да следи внимателно развитието на преговорите: „Просто ангажимент за бъдещ налог върху криптовалутите не е достатъчен - просто обещание, че министрите в крайна сметка могат да приемат директива за данък върху цифровите технологии, също.“

Сандра Гомес Лопес (С&Д, Испания), съдокладчик по собствените ресурси на Парламента, заяви, че големите цифрови платформи печелят от Европа и следва да допринасят за Европа. Тя предупреди: „Причината, поради която предлагаме тези налози, е да гарантираме, че ЕС може да поеме нови отговорности, без да кара земеделските стопани, регионите или социалните програми да плащат за това. Не си мислете, че ще приемем допълнителни съкращения в замяна на тези нови собствени ресурси. Ще направим така, че гласовете ни да бъдат чути - не можем да постигнем повече с по-малко средства.“

Ораторите от повечето политически групи до голяма степен споделиха опасенията на съдокладчиците, че последното предложение на Съвета не отговаря на амбицията, необходима за справяне с настоящите предизвикателства пред Европа. Предложението на Коща, представляващо малко под 1 % от БНД на ЕС, би било безпрецедентно ниско в историята на дългосрочните бюджети на ЕС. Няколко евродепутати поставиха под въпрос съкращенията в инструмента „Глобална Европа“, както и в областта на конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Те отбелязаха, че тези съкращения противоречат на заявените от Съвета приоритети. Евродепутатите призоваха и за по-силна защита и специално финансиране за земеделските стопани, научните изследвания, младите хора, климата и отбраната, както и за мерки за намаляване на цените на енергията. Някои от тях приветстваха включването на предложенията на Парламента за въвеждане на налози върху криптовалутите и цифровите технологии сред потенциалните нови собствени ресурси, но подчертаха, че е необходима по-голяма амбиция, за да се гарантира стратегическата автономност на ЕС. Други призоваха за по-голям акцент върху мира, развитието и социалната справедливост, като предупредиха да не се дава приоритет на разходите за отбрана за сметка на политиките, които са от пряка полза за гражданите на ЕС.

Пьотр Серафин, комисар по въпросите на бюджета, борбата с измамите и публичната администрация, подчерта, че предложените от председателя на Европейския съвет съкращения ще доведат до бюджет, който е по-малък по отношение на БНД от договорения през 2020 г. „Някои продължават да твърдят, че бюджетът все пак се увеличава в сравнение с настоящата МФР, а това е така единствено защото не отчитат инфлацията и подобен аргумент просто не е убедителен“, подчерта комисарят, добавяйки, че „понякога по-малкото означава повече, но в този случай по-малкото наистина означава по-малко - по-малко съотношение между цена и качество, по-малко конкурентоспособност и по-малко сигурност“.