26.11.2026 09:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 40 минути | 64

Инвестицията на TUSAŞ Engine Industries (TEI), в която ключов акционер е американският гигант GE Aerospace, в първия завод на компанията извън пределите на Република Турция интегрира България в глобалните вериги на доставки за авиационната индустрия. Това каза министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с ръководството на компанията TEI. В срещата участва и посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък.

Инвестицията е на стойност 90 млн. щатски долара и предвижда в района на Пловдив да бъде изграден завод за производство на високопрецизни компоненти за авиационни двигатели. Новото производство ще създаде дългосрочно стотици работни места и по думите на премиера Радев това създава и нови възможности за българските доставчици, инженерни компании, малки и средни предприятия, университети и професионални гимназии.

Министър-председателят подчерта, че утвърждаването на България като център на високотехнологично индустриално производство е приоритет на българското правителство. „Обещахме да привличаме такъв тип инвестиции, за да трансформираме българската икономика от модел, базиран на евтин труд и потребление, към високотехнологично производство с висока добавена стойност“, посочи премиерът Румен Радев.