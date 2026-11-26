26.11.2026 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 47 минути | 152

Област Сливен е на 20-о място в страната по коефициент на заетост.

От 7 до 11 декември в Сливен ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза.

Посещение на Мобилния офис на ФНСЗ се състоя в Сливен през ноември, където бяха проведени срещи със синдикални членове на КНСБ в „Напоителни системи“.

Акция „Зима“ вече тече с пълна сила в Сливен, като екипите на „Пътна полиция“ масово инспектират автомобилите за техническа изправност.

Неизправни светлини и гуми с недостатъчна дълбочина на грайфера са сред най-честите нарушения на шофьорите, проверени във вторник сутринта на пътя Сливен – Ямбол в рамките на третата част от кампания "Зима" на Пътна полиция.

Националните щафетни протести, организирани от КТ "Подкрепа" в държавните институции в цялата страна, в Сливен бяха подкрепени символично от служителите на Регионалната дирекция "Социално подпомагане".

Светофарната уредба на кръстовището при Дамарски мост в Сливен временно не работи заради възникнала техническа повреда.