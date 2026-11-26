26.11.2026 12:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 84

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 25.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали 21-годишен мъж за кражба на вещи от лек автомобил. Сигналът е получен на 24 ноември, около 17,10 часа. По данни на заявителя неизвестен извършител е проникнал през незаключена врата в автомобила му и е откраднал инструменти на стойност около 140 евро. След проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен. Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. Доброволно е предал откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

41-годишен мъж, водач на лек автомобил „Тойота“, е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена в ранните часове днес на бул. „Цар Симеон“ в град Сливен. Пробата за употреба на наркотици, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: На 25 ноември в град Нова Загора полицейски служители са извършили проверка на 32-годишен водач на лек автомобил БМВ, за установяване на административно нарушение. При проверката водачът е представил неистинско свидетелство за управление на МПС. Документът е иззет. Образувано е бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 26.11.2026 г., в 00:00 ч., в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар във вила, намираща се в местността Войнишко кладенче край град Сливен. Произшествието е ликвидирано от 3 екипа на РСБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 100 кв. м. покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, домашно имущество, хранителни продукти и други. Спасена е сградата. Най-вероятната причина за пожара е строителна неизправност в комина на вилата.