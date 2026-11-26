26.11.2026 14:11 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди около 1 час | 50

На 19 ноември във Военен клуб – Сливен тържествено бе отбелязан 110 години от героизма на 11-и Сливенски пехотен полк в боевете при Каймакчалан.

Учениците от клуб „Млади Възрожденци“ при ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ присъстваха на събитието организирано от Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Военно формирование 22 220 и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“- Сливен. Учениците с интерес изслушаха доклада на директорът на Регионалния исторически музей – Сливен доц. д-р Николай Сираков, посветен на героизма на българските воини в битката.

Вечна памет и дълбок поклон пред героите!