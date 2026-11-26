26.11.2026 14:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 34 минути | 45

Общинският съвет – Нова Загора прие предложението на кмета Галя Захариева за актуализиране на границите на зоните в общината. Промяната е свързана с необходимостта действащото от 1996 г. зониране да бъде приведено в съответствие със сегашното развитие на населените места и направените през годините инфраструктурни инвестиции.

Преди разглеждането му от Общинския съвет предложението беше публикувано за обществено обсъждане. Постъпилите мнения на граждани са разгледани, като част от тях са включени в окончателния вариант.

С новото решение град Нова Загора се разделя на четири зони вместо досегашните две. Първа и втора зона обхващат основната част на града, а трета и четвърта се отнасят за кв. „Шести“. Районът около училището в квартала, където са извършени значителни инфраструктурни подобрения, попада в трета зона, а останалата част е включена в четвърта.

Млекарево запазва досегашното си разпределение в една зона, а Кортен остава с две. В село Баня вече ще има две зони, като границите им са определени според развитието на инфраструктурата и благоустрояването.

Промяната засяга около 1550 от общо 26 694 имотни партиди в общината. Всички засегнати имоти преминават в по-ниска зона. Според Общината това означава, че актуализацията няма да доведе до увеличение на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Разчетите показват, че вследствие на новото зониране приходите в общинския бюджет ще намалеят с над 10 000 евро от данък върху недвижимите имоти и с около 4000 евро от такса битови отпадъци.

Паралелно с това на национално ниво предстоят промени в начина за определяне на такса битови отпадъци по принципа „замърсителят плаща“. При запазване на сегашната нормативна рамка намерението на Община Нова Загора е новият механизъм да не бъде въвеждан през 2027 г.