26.11.2026 14:52 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 18 минути | 3

Днес областният управител Михаил Кашеров подписа акта за публична държавна собственост, с който казусът намира своето окончателно решение.

„Това е ден, който всички чакахме, и проблем, с който се занимавам още от встъпването си в длъжност. Днес е огромна радост за цялата област, защото обществото и загриженото управление успяха да преборят частния интерес“, заяви пред медиите областният управител.

След продължителна работа и поредица от срещи в Министерството на околната среда и водите, проведени от областния управител на област Сливен Михаил Кашеров и г-жа Весела Момчева-Таун, народен представител от „Прогресивна България“, близо 12 декара земя, преминали в миналото от публична държавна в частна собственост, отново са със статут на публична държавна собственост. Територията официално се връща в границите на Природен парк „Сините камъни“.

Областният управител Михаил Кашеров изрази своята специална благодарност към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за това, че е приела казуса като лична кауза и е съдействала за поправянето на тази несправедливост – откъсването на ценна за всички сливналии земя от територията на парка.

„С подписването на този акт земята става неизменна част от Природен парк „Сините камъни“. Хората могат да бъдат спокойни, защото тези терени вече не могат да бъдат продавани или отдавани и ще останат там, където винаги им е било мястото“, подчерта още Михаил Кашеров.