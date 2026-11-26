26.11.2026 15:07 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 90

РИМ- Сливен кани децата на творческа работилница, посветена на предстоящия Андреевден. Ще научим защо празникът е познат и като Мечкинден, ще разгледаме различни зърна и ще открием какво ги свързва с народните представи за плодородие. С хартия, цветове и въображение ще дадем свой образ на историите за празника.

В края на ноември едно малко зрънце ни отвежда към свят от народни вярвания, пожелания за добра реколта и необикновени истории. В него има място и за мечка, и за пълно гърненце, и за надеждата хубавото да расте.

Кога: 28.11.2026, събота, от 10:00 до 12:00 часа или от 14:00 до 16:00 часа

Къде: сградата на РИМ- Сливен

Необходимо е предварително записване на тел. +359 879 19 79 99, Станоела Ингилизова, музеен педагог.

Очакваме Ви!