26.11.2026 15:56 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 49 минути | 68

Българският министър-председател участва в извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел

Запазване на кохезията, ясна финансова подкрепа за страните от Черноморския регион и преосмисляне на предложението за собствените ресурси на базата на системата за търговия с емисии и акцизите на тютюн са трите важни стълба на българската позиция, която ще отстоява министър-председателят Румен Радев на започващия днес извънреден Европейски съвет. На заседанието в Брюксел европейските лидери ще обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028 – 2034 г., както и поисканата от Украйна финансова подкрепа.

В отговор на журналистически въпрос преди началото на дискусиите премиерът Радев акцентира върху значението на кохезията като основен инструмент за единството на ЕС и за неговото икономическо развитие. Радев посочи също така сериозната ангажираност на държави като България и Румъния със сигурността в Черно море, особено в контекста на атаките срещу търговски кораби. „Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени“, заяви премиерът. На следващо място министър-председателят определи като неприемлив подхода по отношение на собствените ресурси, основани на приходите от търговията с емисии и от акцизите от тютюн, тъй като по думите на Радев той ще ощети България несъразмерно спрямо други държави.

Премиерът Румен Радев приветства предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за промяна на първоначалната рамка. „Това, което договаряме с председателя Коща, е в плюс за България, поне що се отнася до нашия приход в европейския бюджет. И сумата изобщо не е малка, така че много се надявам да намерим добър баланс, който да е от полза за нашата страна“, добави още Радев. Българският министър-председател обаче изрази съмнение, че лидерите ще успеят да постигнат съгласие през днешния ден. „Има доста противоречия, които трябва да изгладим. Но аз разчитам на волята, на отговорността на всички държави членки, така че накрая да постигнем консенсус“, изтъкна премиерът.

В отговор на журналистически въпрос относно налагането на евентуална глоба на България заради бюджетния свръх дефицит и дали е възможно да има и политически причини за нея, премиерът Радев посочи, че става дума за чисто процедурни стъпки. „За първи път има промяна в правилата за санкциониране и за първи път това се случва точно с идването на българския бюджет“, припомни Радев.

По думите му глобата е символична, но е репутационна и се използва с голям ентусиазъм от опозицията в София, която всъщност е причината страната ни да попадне в настоящата ситуация. Румен Радев припомни, че Европейската комисия обяви, че сме в свръх дефицит веднага след встъпването в длъжност на настоящия кабинет. „Този свръх дефицит не идва изведнъж през месец май, той е трупан предишни години“, отбеляза Радев, като уточни, че става въпрос за бюджета за 2026 година.

В същото време Европейската комисия дава положителна оценка за мерките на правителството за бюджета за 2027 година. „Оценката за нашия бюджет, който ние правим за 2027 година, е положителна и насърчителна, че България с предприетите мерки в този бюджет вече започва съществено да намалява своя дефицит“, отбеляза Радев. Премиерът посочи също, че България е страната, която полага най-големи усилия на намаляване на дефицита от 2026 година за 2027 години. „Очаквам тук да има все пак разум, защото ние трябва да бъдем поощрени затова, че намаляваме дефицита с такъв градиент, докато има други държави, които са едновременно и с прекомерен дефицит, и не успяват изобщо да го намалят“, заяви Радев.

Министър-председателят посочи и редица важни въпроси, които следва да бъдат зададени по темата - защо ЕК изведнъж е установила, че България е с такъв свръх дефицит; как така изведнъж е станало ясно, че в страната ни има макроикономически дисбаланси, при положение че те не се случват за няколко месеца, а се трупат с години; как така Комисията изведнъж е разбрала, че в България се харчат безразборно бюджетни средства без необходимия контрол; как така България изведнъж, през април и май миналата година е успяла да снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад за въвеждането на еврото и август месец инфлацията пак е излязла извън всякакви критерии. „Европейската комисия трябва да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако не го направи, ще означава, че има политически мотиви, а не икономически, за нашето приемане в еврозоната“, заяви Румен Радев.

Попитан дали има опасност от временно спиране на европейски фондове за България, премиерът Румен Радев посочи: „В никакъв случай няма да сбъднем нихилистични мечти на опозицията да ни се спрат европейските средства и плащанията по ПВУ. Изобщо не става въпрос за това и категорично няма да се случи, защото България изпълнява много ясно стриктна финансова политика в наше лице и това се оценява. За никакво спиране на еврофондове не може да става въпрос“.

По отношение на европейския заем за Украйна премиерът Радев потвърди, че позицията на страната ни остава непроменена. Министър-председателят обаче посочи, че има ясна разлика по тази тема между нашата страна и Чехия, Словакия и Унгария. Трите държави от самото начало са отказали да бъдат гаранти по този заем, докато България вече е поела да бъде гарант на заема за 90 милиарда евро и плаща лихви в рамките на общия европейски бюджет. По отношение на предложения нов европейски заем позицията на България се отчита и той ще бъде разделен на два компонента – 25 милиарда евро за военна и 20 милиарда евро за невоенна подкрепа.

„Ние имаме готовност да се включим в невоенната подкрепа и то с ясно искане – нашата подкрепа като гаранти да отива специално за областите с компактно българско население от нашата историческа общност. Има над 300 000 българи в Украйна и те имат нужда от здравеопазване, от отопление, от електричество, от транспорт. Така че аз се надявам Европейската комисия да приеме този наш подход, за който ще настояваме“, заяви Радев. Премиерът подчерта също така, че като общество и държава не можем да абдикираме от подкрепата за нашите сънародници в Украйна.

В отговор на въпрос за обсъждания 22-ри пакет санкции и за налагането на ограничения на руските спортисти да влизат в ЕС, премиерът заяви, че страната ни има резерви по темата. „Тук говорим и за туризма, свързан със спортни мероприятия и събития, дори с културни събития. Мисля, че отиваме прекалено далече да политизираме спортни и културни събития по такъв начин“, посочи Радев.

Попитан за привличането на инвестиции от Китай в България, министър-председателят призова въпросът да не бъде политизиран. Румен Радев напомни, че редица европейски държави като Германия, Франция, Испания и Гърция вече са привлекли милиарди евро инвестиции от Китай. „Ние нали трябва да догонваме тези държави? Това и правим. Ще ги догоним и ще се борим да има китайски инвестиции в България“, посочи премиерът. Той акцентира върху намерението на китайската страна да инвестира в електромобили в Европа и отбеляза, че пред България има два пътя – да пропусне и тези инвестиции или да се пребори за тях, така че страната ни да произвежда тези автомобили, добавената стойност да остава у нас, да продаваме на други държави и съответно да печелим повече.