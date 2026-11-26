26.11.2026 17:23 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 75

Община Сливен продължава поетапното премахване на незаконно поставени гаражи, като с приоритет са терените, за които е осигурено финансиране за благоустрояване. В момента текат дейности по премахване в квартал „Сини камъни“. Предвидените там подобрения ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите 2021–2027“.

Предстои премахването на гаражи, които ограничават видимостта или предполагат автомобилен достъп до затворени пространства в кварталите „Клуцохор“ и „Младост“.

За благоустрояването на терена в квартал „Сини камъни“ вече е издадено разрешение за строеж, като предстои обявяване на процедура за възлагане на строителните дейности.

Незаконни гаражи бяха премахнати и по протежението на булевард „Панайот Хитов“ и улица „Асеновска“, за да се осигури възможност за извършваните в момента ремонти. С приоритет се отстраняват и обекти, които създават опасност или затрудняват организацията на движението.

В Община Сливен продължават да постъпват сигнали от граждани за незаконни гаражи, които пречат на паркирането, създават предпоставки за натрупване на отпадъци и понякога представляват опасност за хората, особено за децата. Премахването се извършва поетапно. Процесът е свързан с координацията между няколко общински звена, които работят по планирането, финансирането и проектирането на благоустрояването, почистването на терените и последващото изпълнение на строителните дейности.