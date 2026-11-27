Уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 18.11.2026г., както следва:
Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели)
кандидатства се от 06.11.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс
1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места:
Финансови
Средства
/в „евро“/
- за стажуване на безработни лица - по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ) 1 550.00
-за работодатели – микропредприятия - за първите 5 /пет/разкрити работни места, на които наемат безработни лица, насочени от териториалните поделенията на Агенция по заетостта (чл. 50 от ЗНЗ) 1 820.00
за безработни лица, които са:
- с трайни увреждания (чл.51 ал.2 от ЗНЗ) 6 582.00
- за чиракуване на безработни лица (чл. 55г от ЗНЗ) и за осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) 1 955.00
кандидатства се от 06.11.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс
2. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели), които Финансови
Средства
/в „евро“/
- осигуряват обучение чрез работа на безработни лица:
- по дуална система на обучение - по чл.46а от ЗНЗ 1 407.00
- разкриват „зелени работни места“:
- по чл.55д от ЗНЗ 1 626.00
кандидатства се: от 06.11.2026 г. (вкл.)
3. (чл.36 от ЗНЗ) Насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места – за безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда:
3.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) :
(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда) Финансови
Средства
/в „евро“/
- на безработни с трайни увреждания 1 607.00
- на продължително безработни лица 1 625.00
- на безработни с основно или по-ниско образование 1 150.00
Одобряването на подадените заявки се извършва от Дирекции „Бюро по труда“ – по реда на постъпване на заявките и до изчерпване на финансовия ресурс.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:
● Дирекция “Бюро по труда” – Сливен,
на адрес: гр. Сливен,
ул. “Ген. Скобелев” №6, ст.10,
както и на тел.: 044/623-390; 044/625-213