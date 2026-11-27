27.11.2026 08:44 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 81

Уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 18.11.2026г., както следва:

Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели)

кандидатства се от 06.11.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс

1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места:

Финансови

Средства

/в „евро“/

- за стажуване на безработни лица - по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ) 1 550.00

-за работодатели – микропредприятия - за първите 5 /пет/разкрити работни места, на които наемат безработни лица, насочени от териториалните поделенията на Агенция по заетостта (чл. 50 от ЗНЗ) 1 820.00

за безработни лица, които са:

- с трайни увреждания (чл.51 ал.2 от ЗНЗ) 6 582.00

- за чиракуване на безработни лица (чл. 55г от ЗНЗ) и за осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) 1 955.00

кандидатства се от 06.11.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс

2. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели), които Финансови

Средства

/в „евро“/

- осигуряват обучение чрез работа на безработни лица:

- по дуална система на обучение - по чл.46а от ЗНЗ 1 407.00

- разкриват „зелени работни места“:

- по чл.55д от ЗНЗ 1 626.00

кандидатства се: от 06.11.2026 г. (вкл.)

3. (чл.36 от ЗНЗ) Насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места – за безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда:

3.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) :

(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда) Финансови

Средства

/в „евро“/

- на безработни с трайни увреждания 1 607.00

- на продължително безработни лица 1 625.00

- на безработни с основно или по-ниско образование 1 150.00

Одобряването на подадените заявки се извършва от Дирекции „Бюро по труда“ – по реда на постъпване на заявките и до изчерпване на финансовия ресурс.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

● Дирекция “Бюро по труда” – Сливен,

на адрес: гр. Сливен,

ул. “Ген. Скобелев” №6, ст.10,

както и на тел.: 044/623-390; 044/625-213