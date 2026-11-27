27.11.2026 09:07 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 59

Кой е казал, че математиката е трудна и скучна?

Второкласниците от „а“ и „в“ клас доказаха, че това не е така.

В един по-различен и динамичен урок по математика на тема „Събиране и изваждане от вида 27 + 5 и 32 – 5“ учениците се впуснаха в предизвикателството „Учене по станции“. Урокът е част от иновацията, която за втора учебна година се провежда в ОУ "Елисавета Багряна".

На всяка станция ги очакваха нови задачи, интересни предизвикателства и възможност да покажат колко бързо мислят, колко точно пресмятат и колко добре работят самостоятелно. С много старание малките математици минаваха през всяка станция и затвърждаваха своите знания по един забавен и увлекателен начин. А най-хубавото е, че никой не скучае – той мисли, търси и открива интересния свят на математиката.

На иновативните уроци присъстваха г-жа Гергана Султанова - директор на ОУ "Елисавета Багряна" и г-жа Радослава Георгиева - заместник-директор. Те похвалиха малките ученици за показаните знания и обещаха, че отново ще им дойдат на гости.