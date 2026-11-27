27.11.2026 10:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 99

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 26.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Криминалисти от РУ-Сливен работят по зва сигнала за кражби, заявени на 26 ноември. През нощта на 25 срещу 26 ноември неизвестен извършител е проникнал през незаключена врата в частен имот в сливенския квартал „Надежда“ и е извършил кражба на парична сума в евро. Нанесената щета е в процес на установяване.

За времето от 13 до 26 ноември неизвестен извършител е причинил материални щети и е извършил кражба на кабели и два акумулатора от три товарни автомобили. Превозните средства са се намирали в двора на фирма в индустриалната зона на град Сливен. Нанесените щети са в процес на установяване.

По случаите се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувани са досъдебни производства.

Нова Загора: 38 нарушения на Закона за движение по пътищата са констатирани по време на широкообхватен контрол на територията на град Нова Загора. Операцията е проведена от 09,00 до 12,00 часа на 26 ноември, с цел обезпечаване на обществения ред и безопасността на движението, превенция над поведението на водачите и пешеходци.

Проверени са 75 превозни средства и 108 лица. Констатирани са 38 нарушения, за които са съставени актове и фишове. Поради установена опасна техническа неизправност от движение са спрени 4 превозни средства, установен е един автомобил с прекратена регистрация, един случай на дете без обезопасителни системи, 9 санкции за значителна техническа неизправност и други нарушения.

Котел: На 26 ноември, в 01,46 часа, екип на РУ-Котел се постъпил сигнал за катастрофирал лек автомобил „Фолксваген Голф“ в канавка по път ІІ-48 до село Градец. От проведените издирвателни действия водачът е установен – мъж на 36 години от село Градец. Изпробван е за употреба на алкохол като пробата е показала положителен резултат над 1,2 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.