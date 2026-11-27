27.11.2026 10:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 85

„Искам ясно да заявка - всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОДМВР Сливен” каза в изявление днес заместник-директорът на областната дирекция на МВР в Сливен комисар Иван Георгиев по повод случая в град Котел. Той подчерта, че по този повод са взети незабави мерки. Още на 25 ноември (сряда) , веднага след като са получени данни, с оглед категоричното спазване на закона, е започната дисциплинарна проверка и е уведомена Районна прокуратура- Сливен.

Вчера проверяващата комисия е докладвала, че са установили предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение и възможност служителите да повлияят на процеса по разкриване на обективната истина. Поради тази причина полицейските служители са незабавно отстранени от длъжност със заповед на директора на ОДМВР-Сливен.

„Уверявам Ви, че ръководството на Областната дирекция ще бъде и е безкомпромисно към всяко едно извършено нарушение от страна на полицейски служители. Не толерираме поведение, несъвместимо с Етичните правила.

Обещавам пълна публичност по въпроса и по резултатите от проверката, след нейното приключване.”