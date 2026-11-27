27.11.2026 16:06 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 0

На 26 ноември се навършиха шест години от кончината на забележителния оперен певец Камен Чанев – един от най-успешните български тенори с международна кариера.

Следови кучета и дронове участват в издирването на 78-годишната Соня Кузманова Панева от Сливен, която е в неизвестност от 23 ноември.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще бъде на посещение в Сливен на 30 ноември като част от националната инициатива „Регионите говорят“

Близо 12 декара земя официално се връщат в границите на Природен парк „Сините камъни“ и възстановяват статута си на публична държавна собственост.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Община Сливен продължава поетапното премахване на незаконно поставени гаражи, като основен приоритет са терените, предвидени за благоустрояване.

Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще бъдат организирани в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен в периода от 7 до 11 декември.