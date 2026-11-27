27.11.2026 12:58 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 15 минути | 1

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с лекоатлета Стилян Орлинов, който записа пореден успех за родната атлетика на най-престижния спортен форум за подрастващи – Младежките олимпийски игри в Дакар, и с неговия треньор Атанас Иванов. На състезанието в началото на месеца, в което участваха представители на 204 национални олимпийски отбора, Стилян завоюва сребърен медал в скока на дължина с постижение от 7,30 метра.

„Не съм много доволен от резултата си. Разбира се, горд съм от постижението си и от медала, но резултатът не е това, което очаквах. Можех да се справя много по-добре. Условията определено ми попречиха, беше доста топло и може би това ми повлия“, каза по време на срещата младият сливенски атлет.

Това е четвърти медал за България в леката атлетика от Младежките олимпийски игри и трети за Сливен. „Този успех е значим момент в историята на сливенския спорт и атлетиката ни. След отличията на Божидар Андреев и Бетина Темелкова, Стилян Орлинов е третият спортист от Сливен, спечелил медал от такъв голям международен форум“, посочи треньорът Атанас Иванов.

Следващата голяма цел на Стилян Орлинов е олимпийска титла при мъжете. „Този успех в Дакар ми дава мотивация да продължавам напред, да се боря за голямата ми мечта, а именно олимпийско злато за мъже“, сподели младата надежда на българската атлетика.

„За Сливен е чест и гордост да има млади хора като Стилян, които с таланта, постоянството и труда си достигат до върховете на световния спорт. Зад всеки подобен успех стоят много усилия, дисциплина, лишения и всеотдайността на треньора. Поздравявам Стилян и неговия наставник за постигнатото. Ние ще продължаваме да подкрепяме младите спортисти, защото те са бъдещето на българския спорт. Наш ангажимент е да създаваме условия за тяхното развитие и да насърчаваме амбицията им да постигат още по-големи успехи. Пожелавам на Стилян да запази този устрем и един ден да чуем българския химн в негова чест на олимпийския връх“, заяви кметът Стефан Радев.

По време на срещата кметът и двамата спортисти обсъдиха състоянието на спортната база, развитието на спорта и пътя към постигането на високи резултати. В знак на признание за постигнатия успех младият сливенски атлет получи 1000 евро за спечеленото сребърно отличие, а неговият личен треньор Атанас Иванов – 500 евро за професионализма, всеотдайността и усилията в подготовката на състезателя.

На срещата присъства и спортният експерт на Община Сливен Силвия Никова.

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