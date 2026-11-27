27.11.2026 13:42 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 76

Как изглежда невидимото? Как можем да надникнем в сърцето на атома и да превърнем научните знания в нещо, което можем да видим, докоснем и покажем?

На тези въпроси потърсиха отговор учениците от 6.а клас в часовете по Човекът и природата чрез своята проектна дейност на тема „В сърцето на атома: да моделираме невидимото“.

Шестокласниците впечатлиха с оригинални идеи, любопитни решения и изключително разнообразни модели, чрез които представиха устройството на атома. Във всеки проект личаха старание, въображение и желание да научиш повече. А резултатът? Истинска малка галерия от научни открития, в която сложните понятия оживяха по един достъпен и вдъхновяващ начин!

Зад тази пъстра среща с науката стои и вдъхновението на техния учител – Стефани-Мария Кацарова, която насърчава учениците да бъдат любопитни, да експериментират, да търсят и да създават.

Защото науката не е само знание от учебника. Тя е въпроси, открития, смели идеи и онзи вълнуващ момент, в който разбираш нещо ново!

Поздравления за шестокласниците! Продължавайте да откривате, да творите и да превръщате невъзможното във възможно!