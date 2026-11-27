27.11.2026 14:00 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 48 минути | 70

Има победи, които носят не просто медали, а огромна гордост и вдъхновение! Такава е победата на Мартин Живков от 5. клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, който спечели сребърен медал на Открития турнир по адаптирано плуване на НСА „Васил Левски“, проведен в басейн „Мадара“.

Смелост, упоритост, много труд и истински спортен дух – с тези качества Мартин се изправи пред предизвикателството и показа, че когато имаш желание и не се отказваш, можеш да постигнеш забележителни резултати!

Той се състезава като част от отбора на „Смелите делфини“ към Клуб по плуване „Сливен 2002“, с треньор Веселина Казакова.

Браво, Марти! Продължавай да плуваш смело към мечтите си, да преодоляваш предизвикателства и да печелиш нови победи! Твоят успех е повод за радост и гордост за целия училищен колектив!